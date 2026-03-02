Πόσο-κοστίζουν-σήμερα-τα-δίδακτρα-και-η-ζωή-στο-Ηνωμένο-Βασίλειο-για-τους-Έλληνες-φοιτητές;

Αυτό σημαίνει ότι για το διάστημα της τριετούς φοίτησης σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το συνολικό κόστος διαμονής για τους Έλληνες φοιτητές, μπορεί να φτάσει – ή και να ξεπεράσει – τις £20.000 με £25.000.

Σημαντικότερη δαπάνη – μετά τα δίδακτρα – είναι η στέγαση. Το μέσο ενοίκιο σε περιοχές εκτός Λονδίνου κυμαίνεται μεταξύ £140 – £180 την εβδομάδα ενώ μέσα στο Λονδίνο, το ενοίκιο είναι £250 – £350 την εβδομάδα. Επομένως, σε μηνιαία βάση, εκτός μητρόπολης, ο μέσος όρος ενοικίου είναι περίπου £600 – £800 και εντός, £1.100 – £1.400.

Μεταπτυχιακές σπουδές : Αν και δεν υπάρχει ανώτατο πλαφόν στα δίδακτρα για τις μεταπτυχιακές σπουδές, τα περισσότερα προγράμματα κυμαίνονται μεταξύ £14.000 και £35.000, ενώ σε κορυφαία Ιδρύματα και εξειδικευμένα προγράμματα, το ύψος των διδάκτρων μπορεί να ξεπεράσει τις £45.000 – £60.000.

Σημειώνεται, ότι στη Σκωτία, όπου οι Σκωτσέζοι φοιτητές δεν πληρώνουν δίδακτρα σε προπτυχιακό επίπεδο, οι φοιτητές από την ΕΕ χρεώνονται κανονικά ως διεθνείς.

– Για ιατρικές σχολές: έως και £60.000 – £67.000 τον χρόνο

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι Έλληνες φοιτητές δεν θεωρούνται πλέον « home students », αλλά κατατάσσονται στην κατηγορία των διεθνών ( international students ). Αυτό σημαίνει πρακτικά πως τα δίδακτρα είναι σημαντικά υψηλότερα .

Ακολουθεί μια αναλυτική και επικαιροποιημένη αποτύπωση των δαπανών για το 2026, σύμφωνα με στοιχεία, που ανέδειξε το Times Higher Education.

Για τους υποψήφιους, που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στη Μ.Βρετανία, το βασικό ερώτημα είναι ένα: πόσο κοστίζει πραγματικά να σπουδάσει ένας Έλληνας φοιτητής στην Αγγλία σήμερα;

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο ελληνικός πληθυσμός στη Βρετανία έχει φτάσει περίπου τις 78.000 άτομα, ενώ πολλοί Έλληνες έχουν αποκτήσει αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (NIN) που επιτρέπει εργασία και πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού Ελλήνων φοιτητών μετά το Brexit, εξακολουθεί να υπάρχει μια ενεργή ελληνική ομογένεια και φοιτητική παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τις 2 Απριλίου 2025, όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν ηλεκτρονική άδεια ESTA (Electronic Travel Authorization) για είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και για σύντομη παραμονή.

Η απόφαση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει όνειρο ζωής για χιλιάδες Έλληνες μαθητές και φοιτητές. Πανεπιστήμια με παγκόσμια ακτινοβολία, όπως το University of Oxford, το University of Cambridge, το Imperial College London και το London School of Economics and Political Science, συνεχίζουν να κυριαρχούν στις διεθνείς κατατάξεις και να προσελκύουν φοιτητές από κάθε γωνιά του κόσμου.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι τον πρώτο χρόνο, οι περισσότεροι φοιτητές μένουν σε πανεπιστημιακές εστίες και στη συνέχεια, μετακομίζουν σε ιδιωτικές κατοικίες με συγκατοίκηση.

Λογαριασμοί και πάγια έξοδα

Σε ιδιωτική κατοικία, οι μηνιαίοι λογαριασμοί διαμορφώνονται περίπου ως εξής:

– Ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο: £80 – £120

– Ίντερνετ: περίπου £25 – £35

– Κινητή τηλεφωνία: £10 – £40

– Σε πολλές φοιτητικές εστίες οι λογαριασμοί περιλαμβάνονται στο ενοίκιο, αλλά αυτό πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται πριν την ενοικίαση.

Μετακινήσεις

Αναφορικά με το κόστος για τις μετακινήσεις, η μέση τιμή εισιτηρίου λεωφορείου είναι £1,50 – £2.

Η μηνιαία φοιτητική κάρτα εκτός Λονδίνου κοστίζει περίπου £40 – £60 και στο Λονδίνο μπορεί να φτάσει έως και £150 τον μήνα.

Με τη φοιτητική Railcard 16-25, οι φοιτητές έχουν έκπτωση 1/3 στα τρένα σε όλη τη χώρα.

Διατροφή και καθημερινή ζωή

Ανάλογα με το είδος της διατροφής του κάθε φοιτητή ή φοιτήτριας αλλά και την πόλη, όπου βρίσκεται, η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για σούπερ μάρκετ υπολογίζεται στις £45 – £60.

Σε κάθε περίπτωση, στο Λονδίνο και στη Νότια Αγγλία οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες από ό,τι στον βορρά.

Ορισμένες ενδεικτικές τιμές είναι οι ακόλουθες:

Γεύμα σε pub: £10 – £18

Εστιατόριο: £15 – £35

Εισιτήριο κινηματογράφου: περίπου £8 – £12

Καφές: £3 – £4

Μπύρα (pint): περίπου £4,5 – £6

Ψυχαγωγία και φοιτητική ζωή

Μια τυπική βραδινή έξοδος, συμπεριλαμβάνοντας τη μετακίνηση, την είσοδο σε κάποια παμπ ή μπαρ και τα ποτά, «μετριοπαθώς» κοστίζει περίπου £25 – £40.

Τα εισιτήρια για συναυλίες ξεκινούν από £10 και μπορεί να φτάσουν τις £50 ή και περισσότερο για μεγάλες διοργανώσεις.

Σημαντικό «αντίβαρο» στο κόστος είναι οι φοιτητικές εκπτώσεις. Η κάρτα TOTUM, καθώς και πλατφόρμες όπως UNiDAYS και Student Beans, προσφέρουν εκπτώσεις έως και 50% σε τεχνολογία, ρούχα, συνδρομές και μετακινήσεις.

Το συνολικό ετήσιο κόστος

Για έναν Έλληνα φοιτητή εκτός Λονδίνου, οι δαπάνες αποτυπώνονται ως ακολούθως:

Δίδακτρα: £15.000 – £25.000

Διαμονή: £7.000 – £9.000

Διατροφή & καθημερινά έξοδα: £4.000 – £6.000

Μετακινήσεις & ψυχαγωγία: £2.000 – £3.000

Το συνολικό ετήσιο κόστος για τους Έλληνες φοιτητές κυμαίνεται μεταξύ £28.000 – £40.000. Στο Λονδίνο, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τις £45.000 ετησίως.

Υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση

Αν και οι Έλληνες φοιτητές δεν έχουν πλέον πρόσβαση στα βρετανικά κρατικά φοιτητικά δάνεια (Student Loans) – εκτός εάν πληρούν ειδικές προϋποθέσεις μόνιμης διαμονής – εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης των σπουδών τους, όπως οι υποτροφίες μέσω του British Council, οι κρατικές υποτροφίες Chevening, οι υποτροφίες απευθείας από τα πανεπιστήμια καθώς και εκείνες από ιδιωτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς.

GREAT Scholarships από το British Council: Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει τουλάχιστον έξι μεταπτυχιακές υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε βρετανικά πανεπιστήμια. Κάθε υποτροφία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον £10.000 για τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Μια από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για Έλληνες φοιτητές είναι το Βραχείας Διάρκειας Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council Greece) με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα προσφέρει 24 πλήρεις υποτροφίες για τέσσερις εβδομάδες σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, απευθυνόμενες σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια.

Οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα του τρέχοντος έτους (2026) έκλεισαν το Δεκέμβριο αλλά οι ενδιαφερόμενοι αξίζει να παρακολουθούν τους αντίστοιχους ιστότοπους των φορέων, που προαναφέρθηκαν για την επόμενη προκήρυξη.

Ωστόσο, επειδή το τοπίο για την εξασφάλιση υποτροφίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, αυξημένες πιθανότητες έχουν όσοι έχουν ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ, καλή γνώση αγγλικών και – συχνά – αποδεδειγμένη κοινωνική ή ερευνητική δραστηριότητα.

Η Βρετανία παραμένει ένας από τους πιο ακριβούς προορισμούς σπουδών παγκοσμίως. Παράλληλα, όμως, προσφέρει πτυχία υψηλού κύρους, τριετή διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, διεθνές δίκτυο αποφοίτων και πρόσβαση σε κορυφαίες αγορές εργασίας.

Για έναν Έλληνα φοιτητή, η απόφαση απαιτεί πλέον σοβαρό οικονομικό σχεδιασμό, έγκαιρη αναζήτηση υποτροφιών και προσεκτική επιλογή πόλης και ιδρύματος. Το βρετανικό όνειρο δεν έχει πάψει να υπάρχει. Απλώς, το 2026 κοστίζει περισσότερο από ποτέ.

Η «ομπρέλα» των επιλογών, πόλεις και αντικείμενα σπουδών

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι… μια πόλη! Η επιλογή της σωστής βάσης έχει μεγάλο αντίκτυπο όχι μόνο στην εμπειρία σπουδών αλλά και στις εργασιακές ευκαιρίες μετά το πτυχίο.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά στην Τεχνολογία και την Πληροφορική, το Λονδίνο αποτελεί το μεγαλύτερο tech hub της Ευρώπης με χιλιάδες startups και πολυεθνικές.

Στο Μάντσεστερ καταγράφεται ένα αναπτυσσόμενο ψηφιακό οικοσύστημα με χαμηλότερο κόστος ζωής ενώ και το Εδιμβούργο έχει ισχυρή παρουσία σε AI και fintech. Υπογραμμίζεται, ότι οι απόφοιτοι πληροφορικής, εμφανίζουν από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης μέσα στους πρώτους 6–12 μήνες μετά το πτυχίο.

Επιπλέον, στο πεδίο της Ιατρικής και των Βιοεπιστημών, στο Λονδίνο υπάρχουν νοσοκομεία-κολοσσοί και ερευνητικά κέντρα. Οι πόλεις του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης διακρίνονται στην έρευνα και τη βιοτεχνολογία. Τη Γλασκώβη και το Μπρίστολ προτιμούν για κλινικές ειδικότητες.

Να σημειωθεί, ότι ο τομέας υγείας συνεχίζει να αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού στη Μ.Βρετανία, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες απορρόφησης στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερα δημοφιλή πανεπιστήμια, που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων, είναι τα εξής:

– Imperial College London (Λονδίνο), από τα κορυφαία ιδρύματα για μηχανική, φυσικές επιστήμες, ιατρική και τεχνολογία.

– University of Cambridge & University of Oxford, κορυφαία έρευνα σε STEM, υψηλή ζήτηση από εταιρείες τεχνολογίας.

– University of Manchester και University of Edinburgh, ισχυρές επιλογές για μηχανική και επιστήμες υπολογιστών με σχετικά πιο προσιτό κόστος ζωής από το Λονδίνο.

Να τονιστεί, ακόμη, ότι το Λονδίνο παραμένει παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο. Οι μέσοι αρχικοί μισθοί σε investment banking ή consulting μπορούν να ξεκινήσουν από £35.000–£45.000 ετησίως, με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Το London School of Economics and Political Science παραμένει μία από τις παγκοσμίως κορυφαίες σχολές.

Επίσης, τα University of Bristol και University of Leeds, προσφέρουν αξιόλογα προγράμματα σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και συνδυάζουν έντονη φοιτητική ζωή.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απασχόληση

Κορυφαία πόλη για επαγγελματικές ευκαιρίες είναι το Λονδίνο, με τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας για νέους αποφοίτους και υψηλότερο μέσο μισθό, ο οποίος ανέρχεται κατ’έτος σε περίπου ~£37.000 – £42.000.

Για μεταπτυχιακούς μπορεί να φτάσει έως £47.000/έτος. Πόλεις, όπως το Coventry, το Manchester, το Belfast, το Dundee, το Sheffield ή το Bristol παρουσιάζουν καλό συνδυασμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας και λογικού κόστους ζωής.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, πάνω από το 85% των αποφοίτων πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο απασχολούνται ενώ περίπου δύο στους τρεις (67%) εργάζονται σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Ωστόσο, λόγω του υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας, συμβαίνει συχνά για πολλές θέσεις graduate programmes, οι αιτήσεις να ξεπερνούν τις 100–200 ανά θέση.

Περισσότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας συγκεντρώνουν οι νέοι, που απασχολήθηκαν σε Internships ή work placements κατά τη διάρκεια ακόμη των σπουδών τους.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, δίνεται η δυνατότητα για Graduate visa, η οποία επιτρέπει παραμονή έως 2 χρόνια για εύρεση εργασίας – 3 χρόνια για διδακτορικό.

Το «τότε» και το «τώρα»

Πριν το Brexit, δηλαδή έως και ακαδημαϊκό 2020-21, οι Έλληνες και γενικά οι φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ίδια μεταχείριση με τους Βρετανούς «home students».

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κατά κανόνα, πλήρωναν δίδακτρα περίπου £9.000-£9.250 ετησίως για προπτυχιακά, όσο πλήρωναν και οι Βρετανοί φοιτητές.

Μάλιστα, στη Σκωτία, οι Ευρωπαίοι φοιτητές είχαν ακόμη και δωρεάν δίδακτρα για προπτυχιακά, επειδή το Σκωτσέζικο σύστημα υποστήριζε τη συμμετοχή EU ως «domestic student».

Επιπλέον, είχαν πρόσβαση σε κρατικά φοιτητικά δάνεια και υποστήριξη, όπως maintenance loans για τα έξοδα διαβίωσης ενώ μπορούσαν, παράλληλα, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, ανταλλάσσοντας ακαδημαϊκά έτη με πανεπιστήμια της ΕΕ χωρίς πρόσθετα δίδακτρα ή γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ειδικότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο σταμάτησε να συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ μετά το Brexit. Από το 2027, όμως, σχεδιάζεται επανένωση στο πρόγραμμα, δίνοντας νέες ευκαιρίες κινητικότητας για σπουδές και πρακτική.

Αυτή η προσπάθεια επανένταξης στο πρόγραμμα Erasmus+ αναμένεται να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον, χωρίς να αναιρείται το συχνά δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος των διδάκτρων και της ζωής για τους φοιτητές σε σχέση με την περίοδο πριν την έξοδο από την ΕΕ.