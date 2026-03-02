Ρεύμα: Σημαντική αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια τον Μάρτιο – Στα 15 λεπτά/kWh η μέση χρέωση

Από τον Ήρων το χαμηλότερο τιμολόγιο για τον Μάρτιο.

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο του 2026, καθώς οι προμηθευτές ανακοίνωσαν μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια που ρίχνουν τη μέση χρέωση κοντά στα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από περίπου 19 λεπτά/kWh τον Φεβρουάριο. Η πτώση αυτή ακολουθεί τη σημαντική διόρθωση στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον προηγούμενο μήνα και επαναφέρει τις λιανικές τιμές σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, έπειτα από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές τον Μάρτιο

Η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς, ανακοίνωσε για το πράσινο οικιακό τιμολόγιο χρέωση 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 200 kWh και 14,5 λεπτά/kWh για κατανάλωση άνω των 200 kWh. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο, όταν η αντίστοιχη χρέωση για τις πρώτες 200 kWh είχε διαμορφωθεί περίπου στα 13,9 λεπτά/kWh, προκύπτει μείωση της τάξης του 7%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή προσαρμογή των λιανικών τιμών στη χαμηλότερη χονδρική.

Η ΗΡΩΝ εμφανίζεται με μία από τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, καθώς το πράσινο βασικό της πρόγραμμα διαμορφώνεται στα 11,25 λεπτά/kWh, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων συνέπειας. Η νέα αυτή τιμή συνιστά αισθητή υποχώρηση σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν τον Φεβρουάριο και την κατατάσσει στην κορυφή της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των πράσινων προϊόντων.

Η Protergia διαμορφώνει τη χρέωση του προγράμματος «Οικιακό Value Special» στα 14,9 λεπτά/kWh, επίσης χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα, αν και με πιο συγκρατημένη ποσοστιαία μεταβολή. Το Φυσικό Αέριο Ελλάδος ανακοινώνει πράσινη χρέωση 16 λεπτών/kWh, ενώ η NRG και η Ζενίθ κινούνται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, περίπου στα 16,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η Volton διαμορφώνει τη χρέωσή της στα 16,62 λεπτά/kWh. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, η μείωση σε σχέση με τον Φεβρουάριο προσεγγίζει ή και υπερβαίνει το 20%, ιδίως για τους παρόχους που διατηρούσαν υψηλότερες χρεώσεις τον προηγούμενο μήνα.

Πάροχος Φεβρουάριος 2026 (λεπτά/kWh) Μάρτιος 2026 (λεπτά/kWh) Μεταβολή ΔΕΗ 13,9 12,9 (έως 200 kWh) / 14,5 (>200 kWh) ↓ ~7% ΗΡΩΝ 14,76 11,25 ↓ ~23,8% Protergia 15,9 14,9 ↓ ~6% nrg 20,9 16,55 ↓ ~16,8% Ζενίθ 25,25 16,55 ↓ ~34,4% Volton 21,78 16,62 ↓ ~23,7% Φυσικό Αέριο Ελλάδος 20,9 16,00 ↓ ~23%

Σύγκριση τιμολογίων ρεύματος Μάρτιος 2026- Φεβρουάριος 2026

Περίοδος Μέση τιμή (λεπτά/kWh) Εύρος τιμών (λεπτά/kWh) Φεβρουάριος 2026 18,7 13,9 – 25,3 Μάρτιος 2026 ~15 11,25 – 16,62

Από τα 19 στα 15 λεπτά/kWh – Η εικόνα σε σχέση με τον Φεβρουάριο

Η μέση χρέωση των πράσινων τιμολογίων τον Φεβρουάριο κινούνταν κοντά στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των παρόχων. Τον Μάρτιο, η μέση τιμή υποχωρεί περίπου στα 15 λεπτά/kWh, γεγονός που μεταφράζεται σε αισθητή ελάφρυνση για τα νοικοκυριά, ιδίως για κατανάλωση άνω των 300 ή 400 kWh τον μήνα.

Η αποκλιμάκωση συνδέεται άμεσα με την πτώση της μέσης τιμής στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Φεβρουάριο, η οποία υποχώρησε σημαντικά σε σχέση με τον Ιανουάριο, επηρεαζόμενη από αυξημένη παραγωγή ΑΠΕ και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Οι προμηθευτές, βάσει του μηχανισμού προσαρμογής των πράσινων τιμολογίων, ενσωμάτωσαν αυτή τη μείωση στα τιμολόγια του Μαρτίου.

Σταθερά τιμολόγια και ανταγωνισμός

Παρά τη μείωση στα πράσινα προϊόντα, η τάση μετακίνησης καταναλωτών προς σταθερά, «μπλε» τιμολόγια δεν έχει ανακοπεί. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα σταθερά προγράμματα προσφέρουν τιμές ακόμη και κοντά στα 9 λεπτά/kWh, με αποτέλεσμα να παραμένουν ελκυστικά για όσους επιδιώκουν προβλεψιμότητα και χαμηλότερο ρίσκο διακύμανσης.

Η αγορά, ωστόσο, παραμένει ευαίσθητη σε εξωγενείς παράγοντες, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές καυσίμων. Για την ώρα, πάντως, ο Μάρτιος καταγράφεται ως μήνας αποκλιμάκωσης, με τις πράσινες χρεώσεις να επιστρέφουν σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από εκείνα του προηγούμενου μήνα και με τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων να εντείνεται.