Στενά-του-Ορμούζ-και-πόλεμος:-Πόσο-αντέχει-η-ελληνική-ναυτιλία;

Η ένταση στο Ορμούζ αυξάνει το ρίσκο για τη διεθνή και την ελληνική ναυτιλία. Με ισχυρή παρουσία στα δεξαμενόπλοια, η Ελλάδα βρίσκεται άμεσα εκτεθειμένη στις εξελίξεις.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ξεκίνησε με στοχευμένα πλήγματα και ταχεία κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, μετατρέποντας σε λίγες ώρες την περιφερειακή ένταση σε ανοιχτή σύγκρουση. Το Σάββατο ακολούθησε η ανακοίνωση για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που άλλαξε αμέσως τα δεδομένα στη διεθνή ναυσιπλοΐα. Και πριν προλάβει να απορροφηθεί το σοκ της ανακοίνωσης, η κρίση απέκτησε επιχειρησιακή διάσταση: σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε πυραυλικά πλήγματα κατά τριών δεξαμενόπλοιων αμερικανικών και βρετανικών συμφερόντων, επιβεβαιώνοντας ότι η ένταση δεν περιορίζεται σε δηλώσεις, αλλά μεταφέρεται πλέον στην ανοιχτή θάλασσα.

Η σύγκρουση ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν και η Ελλάδα: Το γεωοικονομικό τεστ αντοχής, οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

ΗΠΑ – Ιράν: Η Ελλάδα ενεργειακά εκτεθειμένη αλλά γεωπολιτικά αναβαθμισμένη

Την ίδια ώρα, η ελληνική πλευρά έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, με το Κέντρο Επιχειρήσεων να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που διαθέτουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχοντας οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνοντας τη ναυτιλιακή κοινότητα. «Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το ζήτημα δεν ήταν μόνο γεωπολιτικό, αλλά επιφέρει άμεσες και ουσιαστικές επιπτώσεις στη διεθνή ναυτιλία. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα παγκοσμίως και κάθε περιορισμός στη διέλευση πλοίων μεταφράζεται αυτομάτως σε αυξημένο κίνδυνο, υψηλότερα ασφάλιστρα και ανατροπή προγραμματισμού για εκατοντάδες εμπορικά πλοία. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς για την κίνηση στην περιοχή, περίπου το 13% των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά φέρεται να είναι ελληνικών συμφερόντων, στοιχείο που καταδεικνύει την άμεση έκθεση του ελληνικού στόλου.

Για την Ελλάδα, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η χώρα ελέγχει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε νεκρό βάρος (deadweight tonnage – dwt) και διατηρεί ηγετική παρουσία στα δεξαμενόπλοια. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση δεν αφορά «κάποια» πλοία, αλλά ένα κρίσιμο κομμάτι της παγκόσμιας μεταφοράς ενέργειας που περνά μέσα από ελληνικά συμφέροντα. Μια παρατεταμένη ένταση στο Ορμούζ δεν συνεπάγεται μόνο ακριβότερες θαλάσσιες μεταφορές αλλά και αλυσιδωτές πιέσεις σε έσοδα, ρευστότητα, αξιοπιστία συμβολαίων και συνολικά στη διεθνή θέση της ελληνικής ναυτιλίας.

Η ναυτιλία ως στρατηγικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας

Η ελληνική ναυτιλία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες εξαγωγής υπηρεσιών της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές εισπράξεις από μεταφορές το 2024 διαμορφώθηκαν στα €21,2 δισ., με τις θαλάσσιες μεταφορές να αποτελούν τον βασικό κορμό του πλεονάσματος υπηρεσιών. Το πλεόνασμα των θαλάσσιων μεταφορών παρέμεινε ενισχυμένο, επιβεβαιώνοντας ότι η ναυτιλία συνεχίζει να στηρίζει σημαντικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του εξωτερικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Για το 2025, τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσα από τις μηνιαίες δημοσιεύσεις ισοζυγίου πληρωμών, δείχνουν ότι οι εισπράξεις από υπηρεσίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Οι ενδιάμεσες ενδείξεις καταγράφουν διατήρηση της δυναμικής, με αισθητή μεταβλητότητα ανά μήνα λόγω διακυμάνσεων στις ναυλαγορές, ιδίως στα tankers και στα LNG carriers. Ο κλάδος, όπως είναι αναμενόμενο, παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στη μεταβλητότητα των spot ναύλων, στοιχείο που καθιστά την ελληνική ναυτιλία περισσότερο εκτεθειμένη σε σοκ εξαιτίας περιορισμών όπως είναι η απαγόρευση διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε επίπεδο μεγέθους στόλου, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών επισημαίνει ότι η Ελλάδα ελέγχει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και πάνω από το 60% της χωρητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για στόλο άνω των 5.500 πλοίων, με ισχυρή παρουσία σε δεξαμενόπλοια και LNG carriers, δηλαδή ακριβώς στους κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από μια κρίση σε ενεργειακό choke point όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Πώς μετατρέπεται ο πόλεμος σε κόστος-Τα ασφάλιστρα και τα premiums

Στη ναυτιλία υπάρχουν τρεις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις: η ασφάλιση του ίδιου του πλοίου και των μηχανών του (Hull & Machinery), η ασφάλιση ευθυνών έναντι τρίτων και ρύπανσης (P&I) και η ασφάλιση πολεμικού κινδύνου (War Risk). Σε ειρηνικές περιόδους, το war risk αποτελεί μικρό μέρος του συνολικού λειτουργικού κόστους. Όταν όμως μια περιοχή χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, η εικόνα αλλάζει δραστικά. Επιβάλλεται έκτακτο premium ανά διέλευση, αυξάνονται τα deductibles, περιορίζεται ενδεχομένως η κάλυψη και ενεργοποιούνται ρήτρες στα ναυλοσύμφωνα που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις πλοιοκτητών και ναυλωτών.

Παράλληλα, προστίθενται καθυστερήσεις, οι οποίες συνεπάγονται επιπλέον ημέρες χωρίς παραγωγή εσόδου αλλά με πλήρες λειτουργικό κόστος, αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, μισθοδοσία πληρώματος για περισσότερες ημέρες, επίδομα επικινδυνότητας (risk bonus), ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας (security measures) και πιθανές νομικές διαφορές, όπως αποζημιώσεις καθυστέρησης (demurrage) και ρήτρες ανωτέρας βίας (force majeure).

Σε περίοδο ομαλής εμπορικής δραστηριότητας, το ασφάλιστρο αποτελεί σταθερό στοιχείο του λειτουργικού κόστους. Σε περίοδο ένοπλης σύγκρουσης ή αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου, μετατρέπεται σε πρόσθετο κόστος διέλευσης για να περάσει ένα πλοίο από ζώνη υψηλού κινδύνου (high-risk area). Και αν το πέρασμα κλείσει, το κόστος συνεχίζει να επιβαρύνει τον πλοιοκτήτη ακόμη και όταν το πλοίο παραμένει σε αναμονή, χωρίς εμπορική δραστηριότητα.

Για μια χώρα που εισπράττει πάνω από 20 δισ. ευρώ ετησίως από μεταφορές και διατηρεί έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως, η κρίση σε ένα ενεργειακό choke point δεν είναι απλώς ναυτιλιακό επεισόδιο. Είναι ζήτημα εθνικής οικονομικής ανθεκτικότητας και ενεργειακής σταθερότητας.

Πώς ένα ταξίδι μέσω Ορμούζ μπορεί να κοστίσει σχεδόν 1 εκατ. δολάρια

Για να γίνει πιο σαφές πώς μεταφράζεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος σε πραγματικό κόστος, αξίζει να εξεταστεί ένα ενδεικτικό σενάριο από την αγορά. Ένα πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για την έκθεση του Ορμούζ αφορά ένα υπερδεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου (Very Large Crude Carrier – VLCC) που φορτώνει περίπου 2 εκατ. βαρέλια από τον Περσικό Κόλπο και διέρχεται από τα Στενά. Η αγοραία αξία ενός σύγχρονου VLCC μπορεί να κυμαίνεται γύρω στα 100 εκατ. δολάρια, ανάλογα με την ηλικία και τις συνθήκες της αγοράς. Σε συνθήκες αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου και χαρακτηρισμού της περιοχής ως ζώνης υψηλού κινδύνου (high-risk area), επιβάλλεται πρόσθετο ασφάλιστρο πολεμικού κινδύνου (war-risk premium), το οποίο συχνά υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας του πλοίου ανά διέλευση. Αν, για παράδειγμα, εφαρμοστεί επιβάρυνση 0,30% επί αξίας 100 εκατ. δολαρίων, το κόστος ανέρχεται σε 300.000 δολάρια για μία διέλευση· αν απαιτηθεί κάλυψη για είσοδο και έξοδο από την περιοχή, το ποσό μπορεί να φθάσει τα 600.000 δολάρια. Σε αυτό προστίθενται ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας (security measures) και ενδεχόμενη ασφάλιση απαγωγής και λύτρων (kidnap & ransom), που μπορεί να επιβαρύνουν το ταξίδι με επιπλέον 30.000–80.000 δολάρια. Αν το πλοίο παραμείνει σε αναμονή εκτός ζώνης για τρεις ημέρες, με ημερήσιο ναύλο της τάξης των 60.000 δολαρίων, το κόστος απώλειας χρόνου προσεγγίζει τα 180.000 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα λειτουργικά έξοδα και η κατανάλωση καυσίμων σε κατάσταση αναμονής.

Συνολικά, ένα τέτοιο ταξίδι μπορεί να επιβαρυνθεί με περίπου 800.000–900.000 δολάρια επιπλέον κόστος. Αν το φορτίο είναι 2 εκατ. βαρέλια, η επιβάρυνση αντιστοιχεί περίπου σε 0,40–0,45 δολάρια ανά βαρέλι, δηλαδή κλάσμα του ενός σεντ ανά λίτρο, πριν ακόμη ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη άνοδος της ίδιας της τιμής του αργού πετρελαίου ως εμπορεύματος. Αν το ασφάλιστρο αυξηθεί στο 0,50% ή οι καθυστερήσεις παραταθούν, το πρόσθετο κόστος μπορεί εύκολα να ξεπεράσει το 1,5 εκατ. δολάρια ανά ταξίδι, μετατρέποντας τον γεωπολιτικό κίνδυνο σε απτό οικονομικό βάρος που επιμερίζεται στην τιμή του ενεργειακού φορτίου και τελικά στην αγορά.

Πόσο αντέχει η ναυτιλία σε παρατεταμένη κρίση;

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση, αλλά πόσο θα διαρκέσει η αβεβαιότητα. Η διάρκεια της κρίσης είναι αυτή που θα καθορίσει αν οι επιπτώσεις θα είναι παροδικές ή δομικές για τη ναυτιλία.

Αν η κρίση στα Στενά του Ορμούζ δεν εκτονωθεί γρήγορα αλλά παραταθεί για τρεις έως έξι μήνες, οι επιπτώσεις δεν θα είναι στιγμιαίες αλλά σωρευτικές. Στους τομείς των δεξαμενόπλοιων αργού και προϊόντων πετρελαίου, των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers) και υγροποιημένων αερίων (LPG carriers) θα μπορούσε να εγκατασταθεί μόνιμο war-risk premium. Τα ασφάλιστρα δεν θα είναι απλώς έκτακτο κόστος διέλευσης, αλλά θα ενσωματωθούν στις νέες ναυλώσεις. Οι ναύλοι θα παραμείνουν αυξημένοι λόγω ρίσκου και περιορισμένης διαθεσιμότητας πλοίων, ενώ η αγορά θα λειτουργεί με υψηλή μεταβλητότητα. Οι ελληνικές εταιρείες μπορεί βραχυπρόθεσμα να δουν αυξημένα έσοδα από υψηλότερους ναύλους, αλλά ταυτόχρονα θα αντιμετώπιζαν αυξημένο λειτουργικό, ασφαλιστικό και χρηματοδοτικό ρίσκο.