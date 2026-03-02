Close Menu
    Monday, March 2
    Τηλεφωνική επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ

    Πολιτική 1 Min Read

    Με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου συνομίλησε τηλεφωνικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

    Όπως σημειώνεται, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί μοιράστηκαν τις κοινές ανησυχίες τους για την κρίσιμη κατάσταση της ευρύτερης περιοχής και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετέφερε τη στήριξη του στον κυπριακό λαό και στο αδελφό κυπριακό κόμμα.

    Επίσης, του μετέφερε την ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που έχει εκφραστεί από χθες στην ελληνική κυβέρνηση, πως προτεραιότητα πρέπει να είναι ο ασφαλής επαναπατρισμός όσων βρίσκονται στις επικίνδυνες περιοχές, η μη εμπλοκή της χώρας σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και πως η επίλυση πρέπει να είναι ειρηνική με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

    Οι δύο αρχηγοί συμφώνησαν να έχουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

