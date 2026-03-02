Τουρισμός:-Η-Ελλάδα-από-τους-πιο-δημοφιλείς-προορισμούς-των-Δανών

Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς των Δανών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται, ολοένα και περισσότερο, στους βιώσιμους αυθεντικούς ελληνικούς προορισμούς και τις ανεξερεύνητες εμπειρίες που προσφέρουν.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης Ferie for alle/Danish Travel Show 2026, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο εκθεσιακό κέντρο MCH Messecenter στο Χέρνινγκ Δανίας από 20 έως 22 Φεβρουαρίου. Ο ΕΟΤ συμμετείχε με περίπτερο 60 τ.μ. προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Τα στελέχη της υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Βόρειων και Βαλτικών Χωρών, Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτη και Μαρία Ζευγουλά μαζί με τους συνεκθέτες στο ελληνικό περίπτερο / ΕΟΤ

Συνεκθέτες στο περίπτερο του ΕΟΤ ήταν ο δήμος Σητείας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, o Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Βόρειων και Βαλτικών Χωρών συμμετείχε σε συναντήσεις Β2Β στο περίπτερο του Οργανισμού, με εκπροσώπους τουριστικών μέσων και μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτόρων όπως τον Primo tours, Bravo tours, Spies A/S, Sunweb, οι οποίοι διαθέτουν τουριστικά πακέτα προς την Ελλάδα καθώς και την αεροπορική εταιρεία SAS, η οποία συνδέει τις χώρες της Σκανδιναβίας με δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στην έκθεση συμμετείχαν περίπου 1.100 εκθέτες, ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 54.500.

Μεταξύ των προορισμών συμμετείχε η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Αίγυπτος κ.α. ενώ από τους πράκτορες οι Spies A/S, Sunweb, Primo Tours, Århus Charter, Bravo Tours, Neckermann Nordic κ.α. με την πλειονότητα των οποίων συνεργάζεται το Γραφείο της Σκανδιναβίας.

To ενδιαφέρον των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, επικεντρώθηκε όχι μόνο στους γνωστούς προορισμούς της Ελλάδος αλλά και σε περιοχές μη ευρέως διαδεδομένες, επιβεβαιώνοντας την τάση των Δανών για ανεξερεύνητες εμπειρίες που συνδυάζουν αυθεντικότητα, βιωσιμότητα, ειδικές μορφές τουρισμού και κυρίως outdoor activities (ποδηλατικός, περιπατητικός τουρισμός).

Η ανάδειξη και η προβολή νέων προορισμών και τουριστικών προϊόντων μέσω της στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΟΤ συνάδει με το προφίλ των Δανών τουριστών, οι οποίοι προτιμούν τις αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες, τα τοπικά προϊόντα, τον πολιτισμό και την επαφή με την τοπική κοινωνία.