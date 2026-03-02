Τραμπ-στο-cnn-για-Ιράν:-Η-μεγάλη-καταιγίδα-έρχεται-σύντομα,-μας-εξέπληξε-η-επίθεσή-τους-στις-αραβικές-χώρες

Λίγο πριν το διάγγελμα που θα απευθύνει στις 18:00 ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο CNN και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τα χτυπήματα στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «χτυπάει σφοδρά» το Ιράν, αλλά η «μεγάλη καταιγίδα» δεν έχει έρθει ακόμα. «Χτυπάμε τους Ιρανούς σφοδρά», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι πάει πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρό. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε».

Ο Τραμπ συζήτησε μια σειρά θεμάτων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένων της αναμενόμενης διάρκειας της σύγκρουσης, της έκπληξής του για τη μεγάλη αντίποινα του Ιράν και των σχεδίων διαδοχής της χώρας.

Για το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν θέλω να διαρκέσει πολύ. Πάντα θεωρούσα ότι θα ήταν τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Απαντώντας στην ερώτηση αν οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερα εκτός από τη στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι». «Πράγματι, το κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλές έξω εκεί», πρόσθεσε.

Και η ασφάλεια αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σφοδρά. Η μεγάλη καταιγίδα δεν έχει συμβεί ακόμη, είναι κοντά», είπε.

Η «μεγαλύτερη έκπληξη» μέχρι τώρα

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ είπε ότι «η μεγαλύτερη έκπληξη» ήταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών της περιοχής, όπως το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μας εξέπληξαν», είπε ο Τραμπ. «Τους είπαμε, ‘Το έχουμε αυτό’, και τώρα θέλουν να πολεμήσουν. Και πολεμούν επιθετικά. Είχαν προγραμματίσει να εμπλακούν ελάχιστα και τώρα επιμένουν να εμπλακούν».

Για τους Άραβες ηγέτες, ο Τραμπ ανέφερε: «Ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σκληροί και έξυπνοι».

Οι Ιρανοί, είπε, «πυροβόλησαν σε ένα ξενοδοχείο, πυροβόλησαν σε μια πολυκατοικία. Αυτό τους έκανε να θυμώσουν. Μας αγαπούν, αλλά παρακολουθούσαν τι γίνεται. Δεν υπήρχε λόγος να εμπλακούν».

Σχετικά με τις επιθέσεις του Ιράν σε αυτούς, είπε: «Αυτή ήταν πιθανώς η μεγαλύτερη έκπληξη».

Σχέδιο διαδοχής στο Ιράν

Για το ποιος μπορεί να αναδειχθεί ως ηγέτης του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ηγέτης τους. Δεν ξέρουμε ποιον θα επιλέξουν. Ίσως να έχουν τύχη και να βρουν κάποιον που να ξέρει τι κάνει».

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ιρανοί έχασαν «πολλά όσον αφορά ηγεσία» λόγω των πρώτων επιθέσεων. «Σαράντα εννέα άνθρωποι», είπε. «Ήταν μια καταπληκτική επίθεση».

«Γίνανε λίγο αλαζόνες» επειδή συγκεντρώθηκαν όλοι σε ένα μέρος, πρόσθεσε. «Νόμιζαν ότι ήταν αόρατοι. Δεν ήταν αόρατοι. Εμείς εκπλαγήκαμε από αυτό».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι ασαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας. «Δεν ξέρουν καν ποιος τους ηγείται τώρα», είπε ο Τραμπ.

«Δεν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η ομάδα του προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ιρανούς, αλλά «δεν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους». Κάθε νέα πρόταση, είπε, συναντούσε πισωγυρίσματα στις προηγούμενες προσφορές.

Οι Ιρανοί δεν συμφώνησαν να σταματήσουν τον εμπλουτισμό του ουρανίου, είπε ο Τραμπ. «Είχαν όλο αυτό το εμπλουτισμένο υλικό. Κοιτούσαν να το επανεπεξεργαστούν εκεί, αλλά ήταν σε τόσο κακή κατάσταση που το βουνό είχε καταρρεύσει», είπε.

Ο Τραμπ είπε για τη στρατιωτική του δράση: «Αυτός είναι ο τρόπος» για να ασχοληθείς με το Ιράν, «δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για συμφωνίες».

Ανέφερε, ακόμα, τη μακρά ιστορία της χώρας στην πρόκληση καταστροφών στην περιοχή μετά την επανάσταση του 1979. «Πηγαίνετε πίσω 37 χρόνια, πραγματικά 47 χρόνια, σχεδόν 50, δείτε τι έχει συμβεί και όλο τον θάνατο. Άνθρωποι στον στρατό να περπατούν χωρίς πόδια, να περπατούν χωρίς χέρια, με τα πρόσωπά τους διαλυμένα», είπε.

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από την ομάδα του να του δώσει μια λίστα με όλες τις επιθέσεις Ιρανών ή Ιρανικών συμμάχων κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. «Τα τελευταία 47 χρόνια. Είπα, ‘δώστε μου όλες τις επιθέσεις’. Αν σας έλεγα όλες θα μιλούσα ακόμα», είπε.

Η τελευταία στρατιωτική επιχείρηση είναι μέρος μιας μακροπρόθεσμης εκστρατείας για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής, είπε ο Τραμπ. «Πήραμε τον Σολεϊμανί την τελευταία φορά», αναφερόμενος στην αμερικανική επίθεση με drone κατά του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί στις 3 Ιανουαρίου 2020. «Ήταν ένας απίστευτα βίαιος, κακός στρατηγός».

Η επίθεση κατά του Σολεϊμανί «ήταν μια μεγάλη κίνηση», είπε ο Τραμπ. «Αν αυτό δεν είχε συμβεί, ίσως να μην υπήρχε το Ισραήλ σήμερα. Το Ισραήλ ίσως να μην υπήρχε».

Μετά «είχαμε το Midnight Hammer – πολύ σημαντικό», είπε, αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. «Ήταν ένα μήνα μακριά από το να έχουν πυρηνικό όπλο».

Κριτικάροντας τη συμφωνία πυρηνικών όπλων του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο Τραμπ είπε: «Ήταν η συμφωνία πυρηνικών όπλων του Ιράν γιατί έδινε όλη τη δύναμη στο Ιράν. Θα είχαν πυρηνικό όπλο πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια. Θα το χρησιμοποιούσαν κατά του Ισραήλ. Ίσως το χρησιμοποιούσαν και κατά εμάς».

«Αυτή η συμφωνία ήταν τόσο κακή», είπε ο Τραμπ, «ήταν μονοπάτι για μια βόμβα». Στις τελευταίες συνομιλίες, οι Ιρανοί «δεν ήταν πρόθυμοι να μας δώσουν ό,τι ζητήσαμε. Έπρεπε να το κάνουν».