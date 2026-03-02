ΥΠΟΙΚ: Ο προγραμματισμός δεν αλλάζει – Διαθέτουμε τα εργαλεία εάν και εφόσον χρειαστεί

Αλλεπάλληλες οι συσκέψεις στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καθώς παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως την αντίδραση των αγορών με ψυχραιμία και προσοχή.

Πηγές του υπουργείου διαβεβαιώνουν ότι ο προγραμματισμός δεν αλλάζει και υπενθυμίζουν ότι ο προϋπολογισμός του 2026 έχει ήδη ενσωματώσει αντίστοιχα δυσμενή σενάρια, με την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις τους παραμένουν διαχειρίσιμες.

Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν συγκρατημένη την πρώτη αντίδραση των αγορών αν και το τελικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία θα εξαρτηθεί από διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

Ταυτόχρονα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το υπουργείο διαθέτει τα δημοσιονομικά και τα θεσμικά εργαλεία, αν και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, με στόχο την προστασία της πραγματικής οικονομίας και τη διασφάλιση της συνέχισης των επενδυτικών παρεμβάσεων. Ωστόσο σημειώνουν ότι απέχουμε από κάτι τέτοιο.

Επιπλέον, το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών αποτελούν εγγυητές της συνέχειας του οικονομικού προγραμματισμού, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.

