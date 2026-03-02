Χέγκσεθ για Ιράν: Δεν ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε – Δεν απέκλεισε την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου από το Πεντάγωνο ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδίωξε τη σύγκρουση με το Ιράν, διαμηνύοντας ωστόσο πως θα την ολοκληρώσει.

«Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς «διεξάγει πόλεμο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και 47 χρόνια», χωρίς – όπως είπε – να τον έχει κηρύξει επισήμως.

Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι ενήργησε «μέσω του αίματος των ανθρώπων μας», κάνοντας λόγο για παγιδευμένα αυτοκίνητα στη Βηρυτό, επιθέσεις με ρουκέτες σε αμερικανικά πλοία, δολοφονίες σε πρεσβείες των ΗΠΑ, καθώς και για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε Ιράκ και Αφγανιστάν, τους οποίους – όπως υποστήριξε – χρηματοδότησαν και εξόπλισαν μέλη της Δύναμης Κουντς και των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την αμερικανική αεροπορική επιχείρηση κατά του Ιράν «την πλέον φονική, την πιο σύνθετη και την πιο ακριβή αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία», υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική της κλίμακα.

Επιπλέον, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Ιράν αυτή τη στιγμή, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα «προχωρήσει σε εικασίες σχετικά με το τι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε» στο μέλλον.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν ανέπτυσσε «ισχυρούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» με στόχο να δημιουργήσει μια συμβατική ασπίδα προστασίας για – όπως είπε – «τις φιλοδοξίες πυρηνικού εκβιασμού» του. «Το Ιράν είχε ένα συμβατικό όπλο στραμμένο στο κεφάλι μας, την ώρα που προσπαθούσε να μας εξαπατήσει για να αποκτήσει πυρηνική βόμβα», ανέφερε.

US defence chief Hegseth: – Mission in Iran is to destroy Iran’s missiles, navy, deny Tehran nuclear weapons

– This is not Iraq, this is not endless war

– This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change

– We’ll finish this on America first conditions pic.twitter.com/L9sdqo25r4 — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 2, 2026

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν δεν έχουν ως στόχο την «αλλαγή καθεστώτος», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η ηγεσία της χώρας έχει πλέον μεταβληθεί.

«Δεν πρόκειται για έναν λεγόμενο πόλεμο αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς πράγματι άλλαξε και ο κόσμος είναι καλύτερος γι’ αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στην απελπισία τους, οι εχθροί αποκαλύπτονται, καθώς ιρανικοί πύραυλοι και drones έπεφταν αδιακρίτως σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια, διαμερίσματα και άλλους πολιτικούς στόχους των γειτόνων τους».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ κατηγόρησε στη συνέχεια την Τεχεράνη ότι αρνείται να διαπραγματευτεί μια «ειρηνική και λογική» συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Καθυστερούσαν, κερδίζοντας χρόνο για να ανανεώσουν τα αποθέματα πυραύλων τους και να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες» συμπλήρωσε. «Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν παίζει τέτοια παιχνίδια».

Συνέχισε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «καθορίζουν τους όρους αυτού του πολέμου, από την αρχή μέχρι το τέλος» και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι ο ιρανικός λαός θα εκμεταλλευτεί αυτή την απίστευτη ευκαιρία». Προέτρεψε επίσης τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «επιλέξουν με σύνεση». «Πολεμάμε για να νικήσουμε και δεν σπαταλάμε χρόνο ή ζωές» ανέφερε.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι η χώρα πενθεί για τέσσερις στρατιωτικούς που έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής. «Οι καλύτεροι της Αμερικής» είπε. «Ας συνεχίσουμε την υπόλοιπη επιχείρηση με τρόπο που να τους τιμά, χωρίς συγγνώμες, χωρίς δισταγμούς, με επική μανία» πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος απευθείας στους στρατιώτες, είπε: «Αυτό είναι το σημείο καμπής για τη γενιά που περιμέναμε».

LIVE | Hegseth says the Iranian leadership has built nothing except proxies, missiles, drones, and deeply buried nuclear facilities. pic.twitter.com/7YAV2J8SkD — SABC News (@SABCNews) March 2, 2026

«Το Ιράν δεν είναι Ιράκ»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν είναι συγκρίσιμος με τον πόλεμο στο Ιράκ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βρεθούν στο ίδιο τέλμα της οικοδόμησης έθνους στο οποίο βρέθηκαν πριν από δύο δεκαετίες.

«Δεν είναι το Ιράκ» υπογράμμισε. «Δεν είναι ατελείωτο. Ήμουν εκεί και στα δύο. Η γενιά μας γνωρίζει καλύτερα, όπως και ο πρόεδρος. Χαρακτήρισε τα τελευταία 20 χρόνια των πολέμων για την οικοδόμηση του έθνους ως ανόητα, και έχει δίκιο».

«Αυτό είναι το αντίθετο», πρόσθεσε. «Αυτή η επιχείρηση είναι μια σαφής, καταστροφική, αποφασιστική αποστολή: να καταστρέψουμε την απειλή των πυραύλων, να καταστρέψουμε το Ναυτικό, να μην υπάρχουν πυρηνικά όπλα».