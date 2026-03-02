«Χαστούκι»-για-την-Μελόνι-το-δημοσιονομικό-έλλειμμα-της-Ιταλίας

Ένα έλλειμμα 3%, όπως προέβλεψε η Ρώμη, θα μπορούσε να είχε ανοίξει τον δρόμο για έξοδο από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος της ΕΕ

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ιταλίας πέρυσι δεν κατάφερε να παραμείνει εντός του ορίου που θέτει η ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, γεγονός που σκιάζει τις ελπίδες της Ρώμης για πρόωρη έξοδο από την πειθαρχική διαδικασία της ΕΕ.

Το 2025 η ιταλική κυβέρνηση κατέγραψε έλλειμμα 3,1% του ΑΕΠ, που αφενός είναι χαμηλότερο από το 3,4% που ανακοίνωσε το 2024, αφετέρου ελαφρώς υψηλότερο σε σύγκριση με το όριο του 3% που θέτει η ΕΕ.

Οι στόχοι της Μελόνι για το μέλλον και προετοιμασία για τις εκλογές

Ένα έλλειμμα της τάξης 3%, όπως είχε προβλέψει η Ρώμη, θα μπορούσε να είχε ανοίξει τον δρόμο για έξοδο από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος της ΕΕ αργότερα φέτος, ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, αίροντας ορισμένους περιορισμούς στις δαπάνες καθώς η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προετοιμάζεται για τις εκλογές του 2027.

Την περασμένη εβδομάδα η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε δηλώσει πως ανέμενε «έλλειμμα υπό του 3%». Για το 2026, η Ιταλία προβλέπει έλλειμμα 2,8% του ΑΕΠ.

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,5% το 2025, σύμφωνα με την ISTAT, ποσοστό που αντιστοιχεί στον πιο πρόσφατο, καθοδικά αναθεωρημένο στόχο της κυβέρνησης και είναι επίσης σε γενικές γραμμές σύμφωνο με τους περισσότερους ανεξάρτητους φορείς πρόβλεψης.

Η κυβέρνηση έχει προβλέψει ανάπτυξη 0,7% φέτος, η οποία θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με ανάπτυξη κάτω του 1%, παρά τη σταθερή εισροή δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ για την ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας, αναλογικά το δεύτερο υψηλότερο στην ευρωζώνη μετά από αυτό της Ελλάδας, δεν έφτασε τον στόχο της κυβέρνησης πέρυσι, σύμφωνα με την ISTAT, διογκούμενο στο 137,1% του ΑΕΠ από 134,7% το προηγούμενο έτος.

Η κυβέρνηση είχε στοχεύσει στο 136,2% για το 2025 και έχει προβλέψει χρέος που αντιστοιχεί στο 137,4% του ΑΕΠ για φέτος