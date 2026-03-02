Χρηματιστήριο:-«Ομοβροντία»-οικονομικών-αποτελεσμάτων-και-εξελίξεων-στη-Μέση-Ανατολή

Υποχώρηση κατά 1,15% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2277,60 μονάδες (στο +0,17% ο ΓΔ & στο – 1,31% οιτράπεζες στην εβδομάδα, στο -1,61% ο ΓΔ & στο -5,22% οι τράπεζες στο μήνα, στο +7,4% ο ΓΔ & στο +11,76% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 709,4 εκ. ευρώ (τα €424 εκ. στο rebalancing). H συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα με τους αγοραστές να οδηγούν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2312 μονάδων περί τις 12μμ. Όμως, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και με πωλήσεις τραπεζών και πολλών blue chips οδήγησαν το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2271 μονάδων στο κλείσιμο των 5μμ, για να υπάρξει μικρή βελτίωση στις δημοπρασίες.

Με τις αποδόσεις των 10ετών τίτλων να διαμορφώνονται στο 3,305% και τις ευρωπαϊκές αγορές να έχουν μικτή εικόνα. Έτσι, απώλειες κατέγραψε η Εθνική (-3,97%), η Helleniq Energy (-2,92%), η ΕΛΧΑ (-2,48%), ο ΟΠΑΠ (-1,56%), το Jumbo (-3,05%), o Τιτάν (-1,50%), η Metlen (-3,35%), η Aegean (-1,01%) και η ΕΥΔΑΠ (-1,38%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+2,87%) με τη Cenergy (+2,56%) με ιστορικά υψηλά, η ΕΧΑΕ (+2,24%) και ο ΑΔΜΗΕ (+1,10%).

Απολογιστικά, 23 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 91 εκείνων που υποχώρησαν.

Τα ετήσια αποτελέσματά του ανακοινώνουν σήμερα ο ΟΠΑΠ & η ΤτΕ, η Optima Bank & η ΕΛΧΑ την Τρίτη, η Lamda την Τετάρτη και η Credia την Παρασκευή οπότε η DBRS ανακοινώνει την έκθεσή της για το ελληνικό αξιόχρεο.

Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τις αγορές στο ξεκίνημα της εβδομάδος μετά το χτύπημα των ΗΠΑ κατά του Ιράν το Σάββατο και την πιθανή έναρξη νέου πολέμου.