Τον Φεβρουάριο, οι Έλληνες κατασκευαστές παρέμειναν αισιόδοξοι σχετικά με την αύξηση της παραγωγής κατά το επόμενο έτος.

Στις 54,4 μονάδες έκλεισε τον Φεβρουάριο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI), τιμή ελαφρώς υψηλότερη από τις 54,2 μονάδες στο ξεκίνημα του 2026. Σύμφωνα με S&P Global, τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν έντονη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στα εργοστάσια των παραγωγών αγαθών, η οποία ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, οι εντονότερες συνθήκες ζήτησης οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση των νέων παραγγελιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών, τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός αύξησης ήταν σε γενικές γραμμές έντονος και ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2025. Η ανάκαμψη αποδόθηκε, επίσης, σε επιτυχημένες διαφημιστικές πρωτοβουλίες και στην αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Παρ’ όλα αυτά, οι πωλήσεις σε διεθνείς αγορές υποχώρησαν στα μέσα του πρώτου τριμήνου, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα τριών μηνών, λόγω των αναφορών για ασθενέστερη ζήτηση από το εξωτερικό.

Σε αντιστοιχία με τις μεγαλύτερες νέες εργασίες, οι κατασκευαστές κατέγραψαν συνεχιζόμενη αύξηση των επιπέδων παραγωγής κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, επεκτείνοντας με αυτόν τον τρόπο την τρέχουσα περίοδο συνεχούς αύξησης που καταγράφεται από τον Οκτώβριο του 2024. Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης κατέγραψε υψηλό 11 μηνών.

Η αύξηση των απαιτήσεων παραγωγής προκάλεσε, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη έναν κύκλο δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύξηση της αγοραστικής δραστηριότητας. Παρότι η άνοδος των αγορών εισροών επιταχύνθηκε λόγω της λιγότερο αισθητής πίεσης που ασκήθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι δυσκολίες ανεύρεσης κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού εμπόδισαν τις προσπάθειες πρόσληψης εργατών. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας κατέγραψε χαμηλό πέντε μηνών, παρέμεινε ωστόσο ιστορικά υψηλός.

Ο ηπιότερος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης συνέβαλε στην άσκηση πίεσης στην παραγωγική ικανότητα, καθώς οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν νέα συσσώρευση των ανεκτέλεστων εργασιών τον Φεβρουάριο. Η αύξηση ήταν η πρώτη που έχει καταγραφεί σε διάστημα δέκα μηνών και, παρότι ήπια, ήταν η εντονότερη από τον Ιούλιο του 2023.

Όσον αφορά τους χρόνους παράδοσης προμηθειών, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν, τον Φεβρουάριο, την ασθενέστερη επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης προμηθειών οφείλονταν στις καθυστερήσεις των μεταφορών και στους περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας μετά την απότομη αύξηση των αγορών εισροών.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές, οι μεγαλύτερες αγορές εισροών και οι προσδοκίες για αυξημένες νέες παραγγελίες κατά τους επόμενους μήνες ενίσχυσαν τις προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων τον Φεβρουάριο. Τα αποθέματα προμηθειών και ετοίμων προϊόντων συσσωρεύτηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα δύο και δέκα μηνών, αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, η μέση επιβάρυνση κόστους στις εγκαταστάσεις των Ελλήνων παραγωγών αγαθών αυξήθηκε με εντονότερο ρυθμό τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου ενός έτους, καθώς οι εταιρείες επεσήμαναν συχνά τις υψηλότερες τιμές προμηθειών, ιδιαίτερα στα μέταλλα, ενώ αυξήθηκαν επίσης και οι χρεώσεις των μεταφορών.

Οι μέσες τιμές πώλησης που επέβαλλαν οι Έλληνες κατασκευαστές αυξήθηκαν με ασθενέστερο ρυθμό, ο οποίος παρέμεινε, ωστόσο, σε επίπεδο υψηλότερο από την τάση που επικρατεί στην έρευνα. Ορισμένες εταιρείες προσπάθησαν να συνεχίσουν να μετακυλίουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες.

Τον Φεβρουάριο, οι Έλληνες κατασκευαστές παρέμειναν, σύμφωνα με την έρευνα, αισιόδοξοι σχετικά με την αύξηση της παραγωγής κατά το επόμενο έτος. Ο βαθμός αισιοδοξίας υποχώρησε ελαφρώς από τον Ιανουάριο, παρέμεινε ωστόσο έντονος στο πλαίσιο της ιστορίας της έρευνας. Μέλη του πάνελ που συμμετείχαν στην έρευνα, συνέδεσαν το αισιόδοξο κλίμα με τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις και το ξεκίνημα νέων έργων.