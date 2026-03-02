Fitch: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Διατηρούν ισχυρά κέρδη και χαμηλό ρίσκο παρά τις προκλήσεις

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings διατηρεί θετική εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες – Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Eurobank – θα συνεχίσουν να διατηρούν ισχυρές επιδόσεις και ελεγχόμενο προφίλ κινδύνου, παρά τις προκλήσεις από τα επιτόκια και τις αυξημένες δαπάνες ανάπτυξης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Fitch διατηρεί την αξιολόγηση «BBB-» για όλες τις συστημικές τράπεζες, με σταθερό outlook για την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, ενώ αποδίδει θετικές προοπτικές στην Εθνική Τράπεζα και την Eurobank. Σύμφωνα με τον οίκο, καθοριστικούς παράγοντες αποτελούν η διεύρυνση των εργασιών, η ανθεκτική ποιότητα του ενεργητικού και η δυναμική της πιστωτικής επέκτασης.

Στα οικονομικά στοιχεία του 2025, τα λειτουργικά κέρδη των τραπεζών ανήλθαν στο 3,4% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWAs), έναντι 3,6% το 2024, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Η Fitch προβλέπει για το 2026 επίδοση κοντά στο 3,5%, υποστηριζόμενη από βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους, άνοδο των προμηθειών και μείωση των απομειώσεων.

Η έκθεση σημειώνει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) παρουσίασαν ήπια υποχώρηση κατά 5%, αλλά η αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 12% αντιστάθμισε τις πιέσεις, κυρίως λόγω ανάπτυξης των συμπληρωματικών υπηρεσιών και αύξησης των συναλλαγών. Παράλληλα, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως μείωση προμηθειών και αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, δεν επηρέασαν σημαντικά τη συνολική κερδοφορία, ενώ οι χρεώσεις απομείωσης υποχώρησαν μέσα στο έτος.

Στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας, οι περισσότερες τράπεζες διατηρούν δείκτες CET1 πάνω από τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις, με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς, που μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στο 12,7%, με την αναμενόμενη επαναφορά άνω του 13% εντός του 2026. Η Fitch προειδοποιεί ότι η έντονη πιστωτική ανάπτυξη, οι διανομές κεφαλαίου και πιθανές εξαγορές μπορεί να περιορίσουν προσωρινά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) των τεσσάρων τραπεζών διαμορφώθηκε οριακά στο 3%, με σταθερό προφίλ ποιότητας ενεργητικού και αναμένεται σταθερή εικόνα το 2026, υποστηριζόμενη από την ανθεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, η Fitch εκτιμά ότι η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό τόκων στο πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη δεν θα επηρεάσει σημαντικά τις τράπεζες, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των σχετικών δανείων έχει τιτλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Ωστόσο, δεν αποκλείεται η απόφαση να επηρεάσει τη συμπεριφορά ορισμένων δανειοληπτών και να οδηγήσει τις τράπεζες σε πιο συντηρητική στρατηγική στη λιανική πίστη.

Συνολικά, η Fitch διατηρεί μια σταθερή και θετική εικόνα για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, επισημαίνοντας τη σημασία της κεφαλαιακής επάρκειας, της πιστωτικής επέκτασης και της ανθεκτικής ανάπτυξης ως κύριους παράγοντες στήριξης.