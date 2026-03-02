Mermeren Kombinat: Στα 30,48 εκατ. ευρώ τα έσοδα το 2025 – Μείωση 4%

Το πραγματοποιηθέν λειτουργικό κέρδος για το έτος ανέρχεται στο ποσό των €14,110,781, το οποίο σε σύγκριση με το πραγματοποιηθέν λειτουργικό κέρδος του 2024 ύψους €16,621,915, παρουσιάζει μείωση 15%.

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025, η Mermeren Kombinat σημείωσε έσοδα από πωλήσεις ύψους €30,487,692, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το EBITDA για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 ανέρχεται σε €16,256,434 και, σε σύγκριση με το πραγματοποιηθέν ποσό των €18,892,430 του προηγούμενου έτους, παρουσιάζει μείωση 14%.

Το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους είναι θετικό και ανέρχεται σε €12,567,875, παρουσιάζοντας μείωση 15% σε σύγκριση με τα πραγματοποιηθέντα κέρδη του προηγούμενου έτους (31 Δεκεμβρίου 2024: €14,850,497). 2 γ) Ενώ τα λειτουργικά κέρδη και το EBITDA παρουσίασαν ετήσια μείωση, αυτό οφείλεται κυρίως σε μη επαναλαμβανόμενες στρατηγικές προσαρμογές και σε κανονιστικές αλλαγές σε ολόκληρο τον κλάδο.

Συγκεκριμένα, η αύξηση κατά 17% στο κόστος πωληθέντων αποδίδεται στην εκκαθάριση παλαιών αποθεμάτων — εργοστασιακών αποθεμάτων ηλικίας άνω των 10 ετών. Αυτή η εφάπαξ εκκαθάριση επηρέασε σημαντικά τη δομή του κόστους, αλλά βελτιστοποίησε το τρέχον προφίλ αποθεμάτων της Εταιρείας. Επιπλέον, μετά τις αλλαγές στο Τιμολόγιο για τον καθορισμό του ύψους των τελών εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων (Επίσημη Εφημερίδα αρ. 268, 25 Δεκεμβρίου 2024), το τέλος παραχώρησης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 312% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα λειτουργικά έξοδα για την περίοδο ανέρχονται σε €15,987,335 και είναι αυξημένα κατά 8% σε σύγκριση με εκείνα του προηγούμενου έτους. Από τα λειτουργικά έξοδα, το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις δαπάνες προσωπικού, οι οποίες κατά την περίοδο αυτή παρουσιάζουν αύξηση 8% σε σύγκριση με πέρυσι.

Αύξηση 7% σημειώθηκε στο κόστος πρώτων και λοιπών υλών, οι οποίες αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη για την Εταιρεία. Καταγράφηκε μείωση 16% στις δαπάνες για εξωτερικές υπηρεσίες. Οι δαπάνες αποσβέσεων ανήλθαν σε €2,145,651, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. δ) Σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Αρ. 02-2442/5, 30 Μαΐου 2025), μέρος των κερδών του 2024 ύψους €11,248,459 διανεμήθηκε για πληρωμή μερισμάτων.

Το μικτό μέρισμα ανά κοινή μετοχή ορίστηκε στα €2.40. Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία κατέβαλε συνολικό καθαρό μέρισμα ύψους €11,124,585 στους μετόχους της, ενώ €120,524 διατέθηκαν για φόρους σχετικούς με τα μερίσματα.

Δεν υπήρξαν σημαντικές επενδύσεις, πωλήσεις ενσώματων παγίων (ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) ή ουσιαστικές διαγραφές που να υπερβαίνουν το 30% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις τελευταίες ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, η λογιστική αξία των ακινήτων και του εξοπλισμού σημείωσε αύξηση 9%, η οποία οφείλεται κυρίως στις συνεχιζόμενες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στα έργα φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας της Εταιρείας.

Οι συνολικές υποχρεώσεις (δάνεια) της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανέρχονται σε €24,305 και για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο 2025 παρουσιάζουν μείωση 41% σε σύγκριση με τις τελευταίες ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ως αποτέλεσμα της τακτικής αποπληρωμής των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο, η Mermeren Kombinat AD Prilep δεν υποχρεούται να δημοσιοποιεί επίσημο οικονομικό προγραμματισμό. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν προβαίνει σε σχολιασμό σχετικά με την εκπλήρωση τέτοιων προβλέψεων.

Κοιτάζοντας προς το 2026, η Εταιρεία είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να ανταπεξέλθει στις μεταβαλλόμενες δυναμικές της αγοράς, μέσω της ενισχυμένης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και της πειθαρχημένης διαχείρισης του κόστους. Δίνοντας προτεραιότητα στις βασικές αγορές του εξωτερικού και σε πελάτες υψηλής αξίας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αναζωογόνηση της δυναμικής των εσόδων μας και στη διατήρηση της τροχιάς των σταθερών και κερδοφόρων εργασιών μας.