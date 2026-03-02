Noval Property: Λειτουργική κερδοφορία 26,2 εκατ. ευρώ το 2025 – Ετήσια άνοδος 27%

Συνεχιζόμενη ενίσχυση κερδοφορίας με σταθερή αναβάθμιση της αξίας του χαρτοφυλακίου για το 2025 ανακοίνωσε η Noval Property.

Συνεχιζόμενη ενίσχυση κερδοφορίας με σταθερή αναβάθμιση της αξίας του χαρτοφυλακίου για το 2025 ανακοίνωσε η Noval Property. Eιδικότερα, ανέφερε έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων 37,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 13%) σε σχέση με τη χρήση 2024 με λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 26,2 εκατ. ευρώ, (ετήσια άνοδο 27%).

Παράλληλα, η εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδύσεων ανήλθε σε 693,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025, αυξημένη κατά 45,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024 και η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) ήταν ύψους 554,9 εκατ. ευρώ (4,39 ευρώ ανά μετοχή) την 31η Δεκεμβρίου 2025, με αύξηση 35,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 7%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Εταιρείας, ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property δήλωσε: «Η εκτέλεση και ολοκλήρωση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της Noval Property συνεχίστηκε επιτυχώς παραδίδοντας σε χρήση δύο ακόμη ακίνητα μέσα στο 2025: το κτήριο μεικτής χρήσης “Ardittos House” στο Μετς και το σύγχρονο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας, στο Μαρούσι. Παράλληλα, η δέσμευση της Εταιρείας για την αναμόρφωση του αστικού τοπίου μέσω σύγχρονων και βιώσιμων έργων επιβεβαιώθηκε με την απόκτηση πιστοποίησης LEED Gold για τα συγκεκριμένα κτήρια».

«Η ενεργητική διαχείριση και η υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικά πιστοποιημένων κτηρίων, συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση της εσωτερικής λογιστικής αξίας (NAV), η οποία διαμορφώθηκε σε 555 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου (GAV) ανήλθε σε 694 εκατ. ευρώ» πρόσθεσε.

«Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα με την οποία εφαρμόζεται η στρατηγική της Εταιρείας, επιταχύνοντας τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού χαρτοφυλακίου. Βασική προτεραιότητα της Noval Property για το προσεχές διάστημα αποτελεί η ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της κοινοπραξίας The Grid SA, καθώς και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μέσω της αναβάθμισης και επανατοποθέτησης υφιστάμενων ακινήτων, δημιουργώντας μακροχρόνια αξία και διατήρηση αυτής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω νέων στοχευμένων επενδύσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας» κατέληξε.