nyt:-Ο-Τραμπ-μιλά-για-τρεις-υποψήφιους-για-την-ηγεσία-του-Ιράν-και-προειδοποιεί-για-περισσότερες-αμερικανικές-απώλειες

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους New York Times ότι διαθέτει «τρεις πολύ καλούς υποψηφίους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές απώλειες ενδέχεται να αυξηθούν πέραν των τριών στρατιωτών που έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας έξι λεπτών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει επικεφαλής του Ιράν, απάντησε: «Έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «Δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ωστόσο ανοιχτό και το ενδεχόμενο ο ίδιος ο ιρανικός λαός να κινηθεί για αλλαγή καθεστώτος. «Αυτό θα εξαρτηθεί από αυτούς, αν θα το κάνουν. Το συζητούν εδώ και χρόνια, οπότε τώρα προφανώς θα έχουν μια ευκαιρία», ανέφερε.

Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις αναδεικνύουν την αβεβαιότητα σχετικά με το πώς η αμερικανική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το πολιτικό μέλλον της Τεχεράνης μετά τα πλήγματα.

Παραλληλισμός με τη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ συνέκρινε την κατάσταση στο Ιράν με την αμερικανική επιχείρηση νωρίτερα φέτος στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία.

«Αυτό που κάναμε στη Βενεζουέλα, νομίζω, είναι το τέλειο, το τέλειο σενάριο», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «όλοι κράτησαν τη δουλειά τους εκτός από δύο ανθρώπους».

Σε αντίθεση με την περίπτωση της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι 48 Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί κατά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, μετά και τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Προβλέψεις για αυξημένες απώλειες

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις αμερικανικές απώλειες, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

«Τρεις είναι τρεις πάρα πολλοί, όσο με αφορά», δήλωσε. «Αν κοιτάξετε τις προβλέψεις, γίνονται προβλέψεις, θα μπορούσε να είναι αρκετά υψηλότερος ο αριθμός».

Σύμφωνα με το CNN, οι τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε ύποπτη επίθεση με drone νωρίς την Κυριακή στο Κουβέιτ, όπως ανέφεραν πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες», υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση θεωρείται χρονικά περιορισμένη, αν και οι συνέπειες παραμένουν αβέβαιες.

Τραμπ για Ιράν: Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, τέσσερις εβδομάδες θα κρατήσει η επιχείρηση

Νωρίτερα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε φάση «μαζικής επιχείρησης», η οποία – όπως είπε – δεν αφορά μόνο την ασφάλεια της παρούσας περιόδου, αλλά και των επόμενων γενεών.

«Αναλαμβάνουμε μια τεράστια επιχείρηση, όχι απλώς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον δικό μας χρόνο και τόπο, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας» ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «εκατοντάδες» στόχοι στο Ιράν έχουν ήδη χτυπηθεί και ότι εννέα πλοία της χώρας έχουν καταστραφεί. Στο εξάλεπτο βίντεο στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αποστολή θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι στόχοι των ΗΠΑ – σε δηλώσεις του νωρίτερα έδωσε ένα χρονικό όριο μέχρι και τεσσάρων εβδομάδων.

Message from President Donald J. Trump pic.twitter.com/Xhk3ibylSQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 1, 2026 nn”}” data-type=”thetimes|-.Addon.Features.ContentComponents.HtmlEditor.Components.HtmlSnippets.Twitter” data-area=”Default”>

Αποκάλεσε τον Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε χθες σε επιθέσεις – «άθλιο και κακό άνθρωπο» που είχε στα χέρια του

το αίμα Αμερικανών και πολλών άλλων αθώων ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε τη στρατιωτική δράση «καθήκον και βάρος ενός ελεύθερου λαού», τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές είναι «σωστές και αναγκαίες».

«Οι ενέργειες αυτές είναι σωστές και απαραίτητες για να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα ριζοσπαστικό, αιμοδιψές τρομοκρατικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

«Καλώ για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία, να καταθέσουν τα όπλα τους και να λάβουν πλήρη ασυλία ή να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο. Θα είναι βέβαιος θάνατος, δεν θα είναι όμορφο».

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, τους προέτρεψε για άλλη μια φορά να «αδράξουν αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι εκπλήρωσε μια υπόσχεση που τους έδωσε να βοηθήσει.

«Να είστε γενναίοι, τολμηροί, ηρωικοί και να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Η Αμερική είναι μαζί σας. Σας έδωσα μια υπόσχεση και την τήρησα. Τα υπόλοιπα θα εξαρτηθούν από εσάς, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε» πρόσθεσε.