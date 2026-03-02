Wall: Θετικό «γύρισμα» λίγο πριν το κλείσιμο – Κέρδη για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό και δολάριο

Ο δείκτης S&P 500 γύρισε σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα 2/3 , ανακάμπτοντας από τα χαμηλά της ημέρας. Έτσι, η αγορά ποντάρει σε βελτίωση της διάθεσης μετά την αρχική νευρικότητα.

Αν και νωρίτερα υπήρξαν έντονες πιέσεις και πωλήσεις μετοχών λόγω της αύξησης των γεωπολιτικών κινδύνων, η αγορά ανέκτησε μέρος της ισορροπίας της προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, με τον δείκτη να μένει σχεδόν σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο κλείσιμο.

Οι επενδυτές υιοθέτησαν στρατηγικές «αγοράς μετά την πτώση», εκμεταλλευόμενοι τη βραχυπρόθεσμη διόρθωση των τιμών, ενώ μετοχές τεχνολογίας και άμυνας ενισχύθηκαν, βοηθώντας να αντισταθμιστούν οι αρχικές απώλειες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,04% και έκλεισε στις 6.881,62 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης περιόρισε τις απώλειές του, αφού νωρίτερα είχε υποχωρήσει κατά 1,2% στα χαμηλά της ημέρας.

Ο Nasdaq Composite ανέβηκε κατά 0,36%, κλείνοντας στις 22.748,86 μονάδες, ενώ σε κάποιο σημείο της συνεδρίασης είχε υποχωρήσει κατά 1,6%.

Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 73,14 μονάδων ή 0,15%, κλείνοντας στις 48.904,78 μονάδες, έχοντας αγγίξει νωρίτερα απώλειες σχεδόν 600 μονάδων.

Μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδότησαν την ανάκαμψη ήταν:

Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης, μειώνοντας τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο του πολέμου στην αμερικανική οικονομία.

Οι επενδυτές αγόρασαν σημαντικά τις μετοχές των τεχνολογικών ηγετών, όπως η Nvidia και η Microsoft, εταιρείες με υψηλή ρευστότητα που θα μπορούσαν να αντέξουν σε ενδεχόμενες επιπτώσεις από τη σύγκρουση.

Επιπλέον, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι αγορές μετοχών συνήθως ανακάμπτουν μετά από γεωπολιτικές κρίσεις.

«Οι αγορές μελλοντικών συμβολαίων υπερεξέλασαν την σύγκρουση στο Ιράν, δημιουργώντας ευκαιρία για αγορά του S&P 500 καθώς πλησίαζε τα χαμηλά του 2026», δήλωσε ο Jeff Kilburg, CEO της KKM Financial, προσθέτοντας ότι η αγορά παραμένει σε ανοδική πορεία παρά τις κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Οι μετοχές της Nvidia ενισχύθηκαν κατά 3% και της Microsoft πάνω από 1%. Οι τραπεζικές μετοχές και άλλες εταιρείες που επηρεάζονται από την οικονομία, όπως η Caterpillar, ανήλθαν επίσης από τα χαμηλά της ημέρας.

Οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ οδήγησαν στη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή για την Ισλαμική Δημοκρατία, μία από τις πιο σημαντικές από το 1979.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν «ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας» να εξαλείψουμε τις «ανυπόφορες απειλές που θέτει αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς». Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ θα «νικήσουν εύκολα» και εκτιμά ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά ενδέχεται να συνεχιστεί «πολύ περισσότερο».

Πέρα από τον τομέα της τεχνολογίας, η άνοδος των αμυντικών μετοχών βοήθησε τους βασικούς δείκτες να ανακτήσουν μέρος των απωλειών. Η Northrop Grumman και η RTX ενισχύθηκαν κατά περίπου 4%, η Lockheed Martin κατά 2%, ενώ κέρδη κατέγραψαν και οι εταιρείες ενέργειας όπως οι Exxon Mobil και Chevron.

Οι επενδυτές φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη ιστορικά μοτίβα, καθώς τα στοιχεία της Wells Fargo δείχνουν ότι ο S&P 500 τείνει να ανακάμπτει μέσα σε δύο εβδομάδες από μια σημαντική γεωπολιτική κρίση και να εμφανίζει μέση άνοδο 1% τρεις μήνες αργότερα.

Ράλι για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

Οι τιμές του αμερικανικού αργού αυξήθηκαν καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η αντιπαράθεση θα μπορούσε να επεκταθεί, διαταράσσοντας την παγκόσμια προσφορά. Το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον ΟΠΕΚ, με το αργό να καταγράφει άνοδο 12% στα υψηλά της ημέρας.

Παρά τη μικρή υποχώρηση από τα υψηλά, οι τιμές παρέμειναν πάνω από 8% υψηλότερα, μετά από δήλωση διοικητή των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης ότι τα Στενά του Ορμούζ, η πιο κρίσιμη διώρυγα για τη ροή πετρελαίου παγκοσμίως, είχαν κλείσει.

Στο πλαίσιο αυτό, τα futures του Brent σημείωσαν άλμα έως και 13% στα 82,37 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025 για να ολοκληρώσουν τελικά τις συναλλαγές στα 77,74 δολ. το βαρέλι με άνοδο 6,7%. Το αμερικανικό WTI στο μεταξύ έκλεισε στα 71,23 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 4,21 δολαρίων ή 6,3%. Νωρίτερα βρέθηκε να κερδίζει πάνω από 12% στα 75,33 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο.

Μια παρατεταμένη διακοπή της διώρυγας θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και να αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

«Μια μακροχρόνια διακοπή θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου», σημείωσε ο Ross Mayfield, στρατηγικός αναλυτής της Baird. «Μια διένεξη δύο εβδομάδων δεν θα επηρεάσει τον Αμερικανό καταναλωτή ή την πολιτική της Fed, αλλά μια μακροπρόθεσμη άνοδος θα είχε αντίκτυπο».





Στο φυσικό αέριο οι αμερικανικές αγορές έδειξαν σχετικά συγκρατημένη αντίδραση σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα futures του φυσικού αερίου κέρδισαν 10,1 cents ή 3,5% στα 2,96 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες τη Δευτέρα.

Ωστόσο, το ολλανδικό συμβόλαιο σημείωσαν άλμα περίπου 40% στα 44,51 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) στο Intercontinental Exchange. Οι τιμές του ασιατικού LNG αυξήθηκαν σχεδόν κατά 39% τη Δευτέρα, με τον S&P Global Energy Japan-Korea-Marker (JKM), που χρησιμοποιείται ευρέως ως ασιατικό σημείο αναφοράς LNG, να φτάνει τα 15,068 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (mmBtu), σύμφωνα με στοιχεία της Platts.





Κέρδη για χρυσό και δολάριο

Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός τη Δευτέρα αντλώντας ώθηση από την στροφή των επενδυτών στα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια εν μέσω των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο χρυσός spot κέρδιζε προ ολίγου 0,4% στα 5.297,31 δολ. ανά ουγγιά, έχοντας βρεθεί νωρίτερα να κερδίζει πάνω από 2%. Οι τιμές σημείωσαν νέο ρεκόρ στα 5.594,82 δολ. στις 29 Ιανουαρίου.

Τα futures του πολύτιμου μετάλλου σημείωσαν άνοδο 1,2% στα 5.311,60 δολ.

Την ίδια στιγμή ο δείκτης δολαρίου σημείωσε άνοδο 1% με τους επενδυτές να στρέφονται στο αμερικανικό νόμισμα εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή.