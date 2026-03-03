Απώλειες στη Wall Street, αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας - Η... πυροσβεστική δήλωση Τραμπ

Οι δείκτες της Wall Street είχαν μια ακόμη άκρως ασταθή συνεδρίαση την Τρίτη (3/3), ωστόσο, κάποια σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ φάνηκαν να μειώνουν τις ανησυχίες των επενδυτών. Οι αγορές έκλεισαν μεν με απώλειες, αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έχασε 403,51 μονάδες, ή 0,83% κλείνοντας στις 48,501.27. Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,94% στις 6,817.13 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite έχασε 1,02% στις 22,516.69 μονάδες.

Στα χαμηλά της ημέρας, ο S&P 500 βρέθηκε να χάνει μέχρι και 2,5% και ο Nasdaq 2,7%. Ο Dow βρέθηκε ακόμα και με πτώση άνω των 1.200 μονάδων, αλλά τελικά το sell off απετράπη.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε μία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Τρίτης (3/3). Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τάνκερ διαμέσου των Στενών του Ορμούζ, εάν χρειαστεί.

«Ό,τι κι αν γίνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξασφαλίσουν τη ΔΩΡΕΑΝ ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στον ΚΟΣΜΟ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social. «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ των ΗΠΑ είναι η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗ ΓΗ – Περισσότερες ενέργειες θα ακολουθήσουν».

Η τιμή του Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, έκλεισε την ημέρα με κέρδη 4,55% στα 81,26 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και το WTI crude κατά 4,20% στα 74,25 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, ο χρυσός υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 3,80% στα 5,109.71 δολάρια η ουγγιά.

Οι εμπορικές ανησυχίες εντάθηκαν μετά τη δήλωση του διοικητή της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και ότι το Ιράν θα πυρπολήσει πλοία που θα επιχειρήσουν να το διασχίσουν. Η προειδοποίηση του Τραμπ ότι η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί για πάνω από τέσσερις εβδομάδες επίσης ενίσχυσε την ανησυχία.

Υπήρχαν και άλλα σημάδια ότι η σύγκρουση βαθαίνει:

– Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δέχθηκε επίθεση από drones, καθώς το Ιράν αύξησε τις επιθέσεις στη χώρα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε εκκενώσεις προσωπικού από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

– Η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη οργάνωση Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Τελ Αβίβ με πυραύλους και drones.

– Οι ανησυχίες αυξάνονται σχετικά με το πόσο καιρό τα κράτη του Κόλπου, όπως τα ΗΑΕ, μπορούν να αντέξουν το κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones χρησιμοποιώντας τις αεροπορικές τους άμυνες.

«Πιστεύω ότι η πιθανότητα μιας πιο παρατεταμένης αποστολής μπορεί να επηρεάσει τις αγορές για τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Jeffrey O’Connor, επικεφαλής της αμερικανικής αγοράς μετοχών στη Liquidnet, στο CNBC, αναφερόμενος στην πιθανότητα οι υψηλές τιμές πετρελαίου να γίνουν μόνιμες και οι επενδυτές να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μελλοντικές κινήσεις σε πληθωρισμό, αποδόσεις και προσδοκίες περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων.

«Ιστορικά, η αμερικανική αγορά μπορεί να αγνοήσει ένα γεωπολιτικό σοκ σαν αυτό, αλλά αυτό που δεν μπορεί να αγνοηθεί είναι ότι το Στενό του Χορμούζ είναι κλειστό», πρόσθεσε. Δεδομένου ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνά από το Στενό, η συνεχόμενη του κλείσιμο «δεν μπορεί να παραβλεφθεί».

Όλοι οι τομείς του S&P 500, εκτός από τα χρηματοοικονομικά, ήταν στο κόκκινο την Τρίτη. Οι τομείς υλικών και βιομηχανικών είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες, εξαιτίας φόβων ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και το κόστος δανεισμού μπορεί να επηρεάσουν την αμερικανική οικονομία.

Ορισμένες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Nvidia, που οδήγησαν την intraday ανάκαμψη της Δευτέρας, ήταν χαμηλότερα την Τρίτη. Οι αμερικανικές μετοχές μνήμης επίσης δέχθηκαν πιέσεις και αναμενόταν να ακολουθήσουν τις αξιοσημείωτες μειώσεις που σημειώθηκαν στις μετοχές μνήμης στη Νότια Κορέα. Επιπλέον, οι μετοχές της Blackstone υποχώρησαν κατά 2%, μετά από δημοσίευμα του Financial Times ότι το ταμείο ιδιωτικού χρέους της εταιρείας είχε καθαρές εκροές 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο.

Επισημαίνεται τέλος ότι ο δείκτης CBOE Volatility, ο δείκτης φόβου της Wall Street, ανέβηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο.