Αυξάνονται-οι-πυρηνικές-κεφαλές-στο-οπλοστάσιό-μας,-προχωράμε-σε-προοδευτική-υλοποίηση-προηγμένης-αποτροπής,-λέει-ο-Μακρόν

«Με μεγάλη σοβαρότητα, έρχομαι σήμερα να ανακοινώσω στο έθνος μια εξέλιξη αντάξια των εθνικών και ευρωπαϊκών μας προκλήσεων», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμα του από την πόλη Μπρεστ.

«Έχω διατάξει την αύξηση του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών στο οπλοστάσιό μας», ανακοίνωσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, πριν προσθέσει: «Δεν θα δημοσιοποιούμε πλέον στοιχεία σχετικά με το πυρηνικό μας οπλοστάσιο, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν. Η αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου μας είναι απαραίτητη».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει ετοιμότητα να συνεργαστούν με τη χώρα του στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Σουηδία και η Δανία. Οι χώρες αυτές θα μπορούν να φιλοξενήσουν «στρατηγικές αεροπορικές δυνάμεις» της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, οι οποίες θα μπορούν έτσι να «διασκορπιστούν στο βάθος της ευρωπαϊκής ηπείρου» για να «δυσχεράνουν τους υπολογισμούς των αντιπάλων μας», εξήγησε ο πρόεδρος.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε, ακόμα, «ότι το μελλοντικό πυρηνικό υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο θα φέρει τη γαλλική σημαία, θα ονομαστεί «Invincible» και θα τεθεί σε λειτουργία το 2036».

Emmanuel Macron: “Nous assistons à un renforcement du risque que les conflits franchissent le seuil nucléaire” pic.twitter.com/KFheXX5O2S — BFM (@BFMTV) March 2, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι η Γαλλία πρέπει να «ενισχύσει την πυρηνική της αποτροπή απέναντι στον συνδυασμό των απειλών». «Και πρέπει να σκεφτούμε τη στρατηγική αποτροπής στο βάθος της ευρωπαϊκής ηπείρου, με απόλυτο σεβασμό στην εθνική μας κυριαρχία. Με την προοδευτική υλοποίηση αυτού που θα ονόμαζα προηγμένη αποτροπή», συνέχισε.

«Βιώνουμε αυτή τη στιγμή, σε γεωπολιτικό επίπεδο, μια περίοδο ρήξης γεμάτη κινδύνους», προσέθεσε ο Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η περίοδος δικαιολογεί μια αυστηροποίηση» του γαλλικού μοντέλου αποτροπής.

«Η αποτροπή πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη για τη Γαλλία», δήλωσε ο Μακρόν στην αρχή της ομιλίας του, προσθέτοντας: «Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκλεγμένος με άμεση καθολική ψηφοφορία, είμαι ο εγγυητής της και ήρθα εδώ για να σας επαναλάβω με τη μεγαλύτερη δύναμη τη δέσμευση του έθνους, τη δική μου δέσμευση για την συνέχιση αυτής της θεμελιώδους αποστολής».

«Ποιο είναι το τίμημα για την εκτεταμένη στήριξη της Βόρειας Κορέας στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας; Ποιες είναι οι συνέπειες της συμφωνίας συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών; Τι να πούμε για την ακραία εξάρτηση στην οποία έχει εισέλθει η Ρωσία από την Κίνα; Από όλα αυτά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας», ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια της ομιλίας του.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και δύο ημέρες μετά την έναρξη της παρέμβασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ο πρόεδρος της Γαλλίας εκτίμησε ότι «βλέπουμε τόσο την ενίσχυση του κινδύνου να περάσουν οι συγκρούσεις το πυρηνικό όριο, όσο και, ταυτόχρονα, την ενίσχυση της συγκρουσιακότητας».

Παρίσι και Βερολίνο ανακοίνωσαν «στενότερη συνεργασία» στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής

Η Γαλλία και η Γερμανία αποφάσισαν να προχωρήσουν σε «στενότερη συνεργασία» στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής «ως απάντηση στο εξελισσόμενο τοπίο των απειλών», όπως ανακοίνωσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε κοινή δήλωση.

«Στο πνεύμα της Συνθήκης της Αϊξ-λα-Σαπέλ», η Γαλλία και η Γερμανία «συμφώνησαν να λάβουν, ξεκινώντας από φέτος, τα πρώτα συγκεκριμένα μέτρα», συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Γερμανίας σε γαλλικές πυρηνικές ασκήσεις, «κοινές επισκέψεις σε στρατηγικούς χώρους», καθώς και «την ανάπτυξη συμβατικών δυνατοτήτων με ευρωπαίους εταίρους», διευκρινίζει το κείμενο.