Βαριές απώλειες στο Χ.Α. στον απόηχο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν

Υπό την πίεση της διεθνούς γεωπολιτικής κρίσης που αναστατώνει τις παγκόσμιες αγορές για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται σήμερα σε βαθύ αρνητικό έδαφος, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 5,5% στις 2.079,87 μονάδες, ενώ ο FTSE Large Cap σημειώνει απώλειες 4,86% στις 5.323,9 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώνεται σε 162,34 εκατ. ευρώ σε πραγματικό χρόνο, επίπεδο που υποδηλώνει έντονες ρευστοποιήσεις.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο

Η αφορμή της καθίζησης βρίσκεται στο Μεσανατολικό. Τo Σαββατοκύριακο, ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν («Επιχείρηση Epic Fury»), με αποτέλεσμα τη θανάτωση του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Νέα κύματα αεροπορικών πληγμάτων εξαπολύθηκαν σήμερα Τρίτη από Ισραήλ και ΗΠΑ, εντείνοντας τον πόλεμο και ανανεώνοντας τις ανησυχίες για περιφερειακή σύρραξη. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό και κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να διέλθει θα αντιμετωπίσει επίθεση, οδηγώντας σε εκτόξευση των ναύλων παγκοσμίως.

Ευρώπη και Wall Street

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 διαπραγματευόταν χαμηλότερα κατά 2,7% κατά τις πρωινές ώρες, επεκτείνοντας τις απώλειες της Δευτέρας, με τον τραπεζικό κλάδο να ηγείται των πτώσεων με μείωση 3,8% και τον ασφαλιστικό κλάδο να υποχωρεί 4,2%. Τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν 1,5%, ενώ του Nasdaq 100 κατέγραφαν πτώση 1,9%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχιζαν να ανεβαίνουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Wall Street κατάφερε την προηγούμενη συνεδρίαση να περιορίσει τις αρχικές απώλειες κλείνοντας οριακά αρνητικά, καθώς οι επενδυτές αξιοποίησαν τη διόρθωση για αγορές.

Εικόνα στις μετοχές

Στο ταμπλό του Χ.Α., οι τραπεζικές μετοχές δέχονται τις βαρύτερες πιέσεις: η Εθνική Τράπεζα υποχωρεί 7,12% στα 12,39 ευρώ, η Alpha Bank χάνει 6,86% στα 3,26 ευρώ, η Πειραιώς 6,08% στα 7,11 ευρώ και η Eurobank 6,92% στα 3,444 ευρώ. Εκτός τραπεζικού κλάδου, ξεχωρίζουν οι απώλειες της ΔΕΗ (-8,50%), της Cenergy (-8,41%) και της Βιοχάλκο (-8,42%). Μικρότερες πιέσεις καταγράφει ο ΟΠΑΠ (-2,37%), ενώ η Ελληνικά Πετρέλαια (-3,54%) εμφανίζουν σχετική αντοχή σε σύγκριση με το σύνολο του ταμπλό — αναμενόμενο δεδομένης της ανόδου του πετρελαίου.

Προοπτική

Η ιστορία δείχνει ότι οι γεωπολιτικές κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες αγοράς, καθώς οι αγορές τείνουν να ανακάμπτουν στους μήνες που ακολουθούν — στρατηγοί αναλυτές σε Wells Fargo και JPMorgan εκτιμούν ότι η πτώση αποτελεί σε ορίζοντα εβδομάδων ευκαιρία αγοράς. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, το κλειστό Στενό του Ορμούζ, οι αυξητικές πιέσεις στο πετρέλαιο και η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της σύγκρουσης παραμένουν οι κυρίαρχοι παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα.