«Βουτιά»-900-μονάδων-στο-dow-jones-λόγω-φόβων-για-παρατεταμένο-πόλεμο-ΗΠΑ-Ιράν

Οι αμερικανικές μετοχές καταρρέουν την Τρίτη (3/3), αναιρώντας την ανάκαμψη της Δευτέρας (2/3), καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται εκ νέου και οι επενδυτές αρχίζουν να ανησυχούν ότι η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones Industrial Average χάνει 902 μονάδες ή 1,71% στις 48,070.83. Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 υποχωρεί επίσης κατά 1,69% στις 6,765.27 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 2,02% στις 22,298.38 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ξεπέρασε τα 83 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 7% την Τρίτη, έπειτα από άλμα 6% τη Δευτέρα. Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε επίσης κατά 7%, πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι, μετά από αντίστοιχη άνοδο 6% τη Δευτέρα.

Διοικητής των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και ότι το Ιράν θα βυθίσει πλοία που θα επιχειρήσουν να τα διασχίσουν, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλέστηκε ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Υπήρχαν και άλλα σημάδια ότι η σύγκρουση βαθαίνει, καθώς εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα της:

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδική Αραβία, δέχθηκε επίθεση με drones, καθώς το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις του στη χώρα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε την απομάκρυνση προσωπικού από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Η προσκείμενη στην Τεχεράνη Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Τελ Αβίβ με πυραύλους και drones.

Αυξάνονται οι ανησυχίες για το πόσο καιρό κράτη του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μπορούν να αντέξουν τον καταιγισμό ιρανικών πυραύλων και drones με τα συστήματα αντιαεροπορικής τους άμυνας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε από τη μεριά του ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας οδήγησε σε αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, λόγω φόβων ότι μπορεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, τη στιγμή που οι επενδυτές στις ΗΠΑ προσδοκούν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve για την ενίσχυση της οικονομίας.

Τη Δευτέρα (2/3), οι μετοχές είχαν σημειώσει θεαματική ανάκαμψη, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καλύπτουν τις μεγάλες απώλειες και να κλείνουν οριακά υψηλότερα. Ο Dow έκλεισε επίσης σημαντικά υψηλότερα από τα χαμηλά της συνεδρίασης. Οι επενδυτές, ακολουθώντας το ιστορικό «εγχειρίδιο» της Wall Street σε γεωπολιτικές κρίσεις, αγόρασαν στη διόρθωση, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση θα επιλυθεί σύντομα και δεν θα επηρεάσει την οικονομία.

«Αφού αρχικά η αγορά αντιμετώπισε με σχετική ψυχραιμία τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, η ανησυχία αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, εν μέσω φόβων ότι μια αποκεφαλισμένη και ακέφαλη ιρανική κυβέρνηση και στρατιωτική ηγεσία θα προχωρήσει σε παρατεταμένα αντίποινα με στόχο τη δημιουργία χάους στην περιοχή, πλήττοντας βασικές οικονομικές και ενεργειακές υποδομές για εβδομάδες», ανέφερε σε σημείωμά του ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

«Αν και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν πλήρη κυριαρχία στην περιοχή, δεν μπορούν να αναχαιτίσουν κάθε φθηνό πύραυλο και drone που εκτοξεύεται από το Ιράν, ιδίως καθώς τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων εξαντλούνται γρήγορα».

Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν και πάλι στη διάρκεια της νύχτας, καθώς η σύγκρουση επεκτάθηκε. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μετά το πλήγμα του Ιράν στην παραγωγή LNG του Κατάρ. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 70% μέσα σε δύο ημέρες.

«Οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται περαιτέρω (ιδίως του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου), ασκώντας ανοδικές πιέσεις στο παγκόσμιο κόστος δανεισμού», πρόσθεσε ο Crisafulli.

Οι τεχνολογικές μετοχές, που ηγήθηκαν της ενδοσυνεδριακής ανάκαμψης τη Δευτέρα, υποχωρούν στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης. Οι μετοχές των Nvidia και Broadcom κατέγραφαν απώλειες 2% η καθεμία στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Οι αμερικανικές μετοχές εταιρειών μνήμης δέχονται επίσης πιέσεις, ακολουθώντας τις σημαντικές απώλειες που σημειώθηκαν στις μετοχές κατασκευαστών τσιπ μνήμης στη Νότια Κορέα. Η πλειονότητα των μετοχών του S&P 500 βρίσκεται στο «κόκκινο», με εξαίρεση τις μετοχές πετρελαίου και ενέργειας.

Παράλληλα, οι μετοχές της Blackstone υποχωρούν κατά 5%, μετά από δημοσίευμα των Financial Times ότι το ιδιωτικό της πιστωτικό ταμείο κατέγραψε καθαρές εκροές ύψους 1,7 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι την Τρίτη υπήρχαν ελάχιστα «καταφύγια» για τους επενδυτές, καθώς και οι τιμές του χρυσού υποχωρούσαν μετά τα κέρδη της Δευτέρας. Ο CBOE Volatility Index, ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» της Wall Street, εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο.