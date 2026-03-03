Βρετανία:-Η-τιμή-φυσικού-αερίου-έφτασε-στο-υψηλότερο-επίπεδο-από-τα-τέλη-του-2022-λόγω-Μέσης-Ανατολής

Η τιμή του φυσικού αερίου για παράδοση στη Βρετανία τον Απρίλιο βρίσκεται πλέον σε πλήρη άνοδο.

Μόλις έφτασε τις 170 πένες στερλίνας ανά μήνα – επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τα τέλη του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την αύξηση των πωλήσεων φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη.

Έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε που οι αγορές άνοιξαν ξανά χθες, μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, ιδίως τη διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο, το Κατάρ.

Για όσους περιμένουν την εαρινή δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και τις νέες προβλέψεις του OBR, για αναφορά, έχει γίνει υπόθεση από τον οργανισμό ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα διαμορφωθούν στις 78 πένες ανά μήνα.

Οι οικιακοί χρήστες θα προστατεύονται προς το παρόν και θα λάβουν την ήδη ανακοινωθείσα μείωση στους λογαριασμούς την 1η Απριλίου.

Αλλά αν αυτό συνεχιστεί για πολλές εβδομάδες, το νέο ανώτατο όριο τιμών ενέργειας τον Ιούλιο θα είναι πολύ επώδυνο και προβληματικό. Αυτά είναι επίπεδα που απαιτούσαν, για παράδειγμα, κυβερνητική παρέμβαση μέσω της εγγύησης τιμών ενέργειας πολλών δισεκατομμυρίων.

Με πληροφορίες από BBC

