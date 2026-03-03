«Γνωρίζαμε-την-Τεχεράνη-όπως-την-Ιερουσαλήμ»:-Πώς-έστησε-η-Μοσάντ-την-επιχείρηση-εξόντωσης-του-Χαμενεΐ,-είχαν-χακάρει-ακόμα-και-τις-κάμερες-κυκλοφορίας

Όταν οι σωματοφύλακες και οι οδηγοί ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων πήγαιναν για δουλειά στην Τεχεράνη -όπου ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, το Σάββατο- οι Ισραηλινοί παρακολουθούσαν.

Σχεδόν όλες οι κάμερες κυκλοφορίας στην ιρανική πρωτεύουσα είχαν χακαριστεί για χρόνια, οι εικόνες τους κρυπτογραφούνταν και μεταφέρονταν σε διακομιστές στο Τελ Αβίβ και το νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση της υπόθεσης, που επικαλούνται οι Financial Times.

Μία κάμερα είχε ιδιαίτερα χρήσιμη γωνία λήψης, ανέφερε μία από τις πηγές της εφημερίδας, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς να εντοπίσουν το σημείο, όπου οι σωματοφύλακες συνήθως πάρκαραν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα.

Σε πραγματικό χρόνο, οι Ισραηλινοί ενημερώνονταν για διευθύνσεις, ώρες υπηρεσίας, διαδρομές που ακολουθούσαν για να φτάσουν στη δουλειά τους οι Ιρανοί σωματοφύλακες των αξιωματούχων -και, το πιο σημαντικό, ποιον συνήθως προστάτευαν και μετέφεραν.

Η πολυετής αυτή συλλογή πληροφοριών βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Αυτή η πηγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο δεν ήταν, ωστόσο, η μόνη μέθοδος που χρησιμοποίησαν το Ισραήλ και η CIA για να προσδιορίσουν ακριβώς πότε ο 86χρονος Χαμενεΐ θα βρισκόταν στο γραφείο του, το Σάββατο, και ποιοι θα τον συνόδευαν. Ούτε το γεγονός ότι το Ισραήλ κατάφερε να «πειράξει» τα δεδομένα 12 πύργων τηλεφωνίας κοντά στην οδό Παστέρ, κάνοντάς τους να φαίνονται σαν να είναι κατειλημμένοι όταν καλούνταν, και αποτρέποντας τη φρουρά του Χαμενεΐ από το να λάβει πιθανά προειδοποιητικά σήματα.

«Πριν πέσουν οι βόμβες, ξέραμε την Τεχεράνη, όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ» είπε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος των πληροφοριών. «Και όταν γνωρίζεις έναν τόπο τόσο καλά όσο γνωρίζεις τη γειτονιά που μεγάλωσες, παρατηρείς την παραμικρή αλλαγή».

Η πυκνή, πληροφοριακή εικόνα της πρωτεύουσας του κύριου εχθρού ήταν το αποτέλεσμα της επίπονης συλλογής δεδομένων, που έγινε δυνατή από την εξειδικευμένη μονάδα σήματος 8200 του Ισραήλ, το έμψυχο υλικό που στρατολογήθηκε από τη Μοσάντ και τους όγκους δεδομένων που επεξεργάστηκαν οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, για να συντάξουν καθημερινές αναφορές.

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε μια μαθηματική μέθοδο, που ονομάζεται ανάλυση κοινωνικών δικτύων, για να αναλύσει δισεκατομμύρια δεδομένα και να ανακαλύψει απίθανα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και να εντοπίσει νέους στόχους για παρακολούθηση και εξόντωση.

Η υπεροχή των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ ήταν εμφανής στον πόλεμο των 12 ημερών, τον περασμένο Ιούνιο, όταν Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες και ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δολοφονήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σε μια πρώτη επίθεση.

Για να συμβεί αυτό, είχε προηγηθεί μία άνευ προηγουμένου εξουδετέρωση της αεροπορικής άμυνας του Ιράν μέσω ενός συνδυασμού κυβερνοεπιθέσεων, drones μικρού βεληνεκούς και ακριβών πυρομαχικών, που εκτοξεύθηκαν εκτός των ιρανικών συνόρων, καταστρέφοντας ραντάρ των ρωσικών πυραυλικών εκτοξευτών.

«Πρώτα πήραμε τα μάτια τους» είπε χαρακτηριστικά στους FT ένας αξιωματούχος των πληροφοριών. Τόσο στον πόλεμο του Ιουνίου όσο και τώρα, οι Ισραηλινοί πιλότοι χρησιμοποίησαν ένα συγκεκριμένο είδος πυραύλου, τον «Sparrow», εκδόσεις του οποίου είναι σε θέση να πλήξουν έναν στόχο τόσο μικρό όσο ένα τραπέζι φαγητού από απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων -μακριά από το Ιράν και την εμβέλεια οποιουδήποτε από τα αεροπορικά του αμυντικά συστήματα.

Δεν είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες της τελευταίας επιχείρησης. Ορισμένες μπορεί να μην δημοσιοποιηθούν ποτέ, προκειμένου να προστατευτούν πηγές και μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται ακόμη για την παρακολούθηση άλλων στόχων. Αλλά η δολοφονία του Χαμενεΐ ήταν μια πολιτική απόφαση, όχι απλώς ένα… τεχνολογικό επίτευγμα.

Όταν η CIA και το Ισραήλ ενημερώθηκαν ότι ο Χαμενεΐ θα είχε συνάντηση το Σάββατο στα γραφεία του κοντά στην οδό Παστέρ, η ευκαιρία να τον σκοτώσουν, μαζί με τόσους άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, ήταν μπροστά στα μάτια τους και δεν γινόταν να χαθεί -καθώς δεν βρισκόταν σε κάποιο από τα δύο καταφύγια που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για εκείνον.

Οι αξιωματικοί της CIA δήλωσαν ότι υπήρξε ανθρώπινη πηγή, η οποία υπήρξε κρίσιμη για την επιτυχία της αποστολής, και εξασφάλισε την ακριβή εκτέλεση της επιχείρησης…