Γ.-Στουρνάρας-στο-reuters:-Μια-παρατεταμένη-σύγκρουση-στο-Ιράν-θα-αύξανε-τον-πληθωρισμό,-η-ΕΚΤ-να-δείξει-«ευελιξία»

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της στον καθορισμό των επιτοκίων, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αύξησης του πληθωρισμού, θα εξαρτηθούν από τη διάρκειά της, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής, θεωρείται ότι απειλεί να αυξήσει τον πληθωρισμό και να επηρεάσει αρνητικά την ήδη πενιχρή οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, καθιστώντας την ενέργεια πιο ακριβή και διαταράσσοντας την προμήθεια άλλων χημικών ουσιών.

Ο Στουρνάρας, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας, δήλωσε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα αύξανε τον πληθωρισμό, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

«Εάν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Εάν συνεχιστεί, θα υπάρξει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο. Επομένως, θα πρέπει να δείξουμε ευελιξία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν «δεν πρόκειται να διαρκέσει χρόνια». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά προέβλεψε ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά έκτοτε προσπάθησε να δικαιολογήσει έναν ευρύ, απεριόριστο πόλεμο.

Προς το παρόν, ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να μείνει ψύχραιμη και να παρακολουθεί την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Ο πληθωρισμός και το «σοβαρό σοκ» στην οικονομία

«Ο αντίκτυπός της στον πληθωρισμό και την παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης», είπε.

«Καθώς δεν έχουμε ορατότητα για κανέναν από τους δύο και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να βιαστούμε να αλλάξουμε καμία από τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής τώρα, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά».

Περιέγραψε τη σύγκρουση ως «ένα ακόμη σοβαρό σοκ από την πλευρά της προσφοράς» που πλήττει την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί από ένα ενεργειακό σοκ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ πέρυσι.

