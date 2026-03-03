Δένδιας-από-Λευκωσία:-Είμαστε-συνολικά-και-απολύτως-στη-διάθεση-σας

«Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού» ανέφερε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας είναι δύσκολες, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεση της να παράσχει κατά το δυνατό, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό».

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τον ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα, τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν. «Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση σας» υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου.

Το βίντεο του AP:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από την πλευρά του ο Κύπριος πρόεδρος ευχαρίστησε εκ μέρους του κυπριακού λαού τόσο τον Έλληνα πρωθυπουργό όσο και προσωπικά τον Νίκο Δένδια για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Λευκωσίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μία φορά παρούσα. Μία κίνηση ιδιαίτερης και ουσιαστικής και συμβολικής σημασίας. Μία κίνηση, η οποία αν θέλεις ανοίγει το δρόμο και για την ΕΕ. Γιατί μετά τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Αναφέρθηκε στην επικοινωνία του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στη συνδρομή του Παρισιού, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκεται σε επαφή με τον Γερμανό καγκελάριο και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, σχολιάζοντας ότι η κίνηση της Ελλάδας ανοίγει το δρόμο για το πώς η ΕΕ θα πρέπει να ανταποκρίνεται.

«Ελλάδα και Κύπρος αποδεικνύουμε στην πράξη πως δεν είμαστε μέρος του προβλήματος. Είμαστε μέρος της λύσης και αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα την αντιμετωπίσουμε από κοινού, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα επικρατήσουν συνθήκες ομαλές στην περιοχή μας, μία περιοχή που παρά τις πολλές προκλήσεις έχει και φοβερές ευκαιρίες μέσα από τη συνεργασία όπου η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποδείξει στην πράξη πως αυτό επιδιώκουν».

Ο κ. Δένδιας έφτασε στο προεδρικό μέγαρο της Λευκωσίας λίγο μετά τις 11 το πρωί, όπου τον υποδέχτηκε ο ομόλογος του, Βασίλης Πάλμας.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας μετέβη στη Λευκωσία μετά τον κόκκινο συναγερμό που σήμανε χτες στη Μεγαλόνησο εξαιτίας τους χτυπήματος με drone Shahed στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Η ελληνική κυβέρνηση επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά έλαβε την απόφαση να αποστείλει στην Κύπρο δύο ζεύγη F-16 και δύο φρεγάτες, τον «Κίμωνα» και τα «Ψαρά», ενεργοποιώντας το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου. Τον κ. Δένδια συνοδεύει στη Λευκωσία ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης.

Τα δύο ζεύγη F-16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Οι δύο φρεγάτες απέπλευσαν χθες το βράδυ από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και αναμένεται να καταπλεύσουν στην Κύπρο αύριο, Τετάρτη. Επιπλέον, η Γαλλία αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική θωράκιση της Κύπρου με αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα. Επιπλέον, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε την αποστολή φρεγάτας και από το Βερολίνο.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλούνται οι βρετανικοί Times, αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο εξετάζει και το Λονδίνο. Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι συναντήθηκε με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους τις τελευταίες 24 ώρες, κατά τις οποίες συζήτησαν την αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή, αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση.

Θα μπορούσε να χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να φτάσει στην Κύπρο από τα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου και θεωρείται ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή.

Από τον απόπλου των δύο φρεγατών το βράδυ της Δευτέρας από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας

