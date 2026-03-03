Διαγωνισμός-102-εκατ.-για-την-αναβάθμιση-του-κυβερνητικού-υπολογιστικού-νέφους

Έργο με τίτλο «Ανανέωση και Αναβάθμιση Παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων και Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων» συνολικού προϋπολογισμού 102 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης και ΦΠΑ) προκήρυξε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανανέωση και αναβάθμιση της υποδομής ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους στα κύρια και εφεδρικά κέντρα δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο βάσεων δεδομένων.

Στόχος είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της επιχειρησιακής συνέχειας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στη ΓΓΠΣΨΔ, μέσω παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης, διαχείρισης και παρακολούθησης της υποδομής σε καθεστώς 24ωρης λειτουργίας.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για την καθημερινή λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της υποδομής σε επίπεδο βάσεων δεδομένων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την υλοποίηση λύσεων συνεχούς λήψης και αποκατάστασης αντιγράφων ασφαλείας, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της διαθεσιμότητας των κρίσιμων συστημάτων.

Το έργο, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 20ή Απριλίου 2026.