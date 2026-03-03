ΕΚΤ:-Αυξάνεται-ο-πληθωρισμός-μαζί-με-την-αβεβαιότητα-για-τον-πόλεμο-στο-Ιράν

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι πιθανό να ξεπεράσει σύντομα το 2%, καθώς ο πόλεμος στον Κόλπο απειλεί να ανεβάσει δραματικά το ενεργειακό κόστος, τονίζουν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Οι πιέσεις στις τιμές στην ευρωζώνη αυξήθηκαν απροσδόκητα απότομα τον Φεβρουάριο με τον πληθωρισμό να αυξάνεται κατά 1,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat. Οι ειδικοί είχαν προβλέψει μέσο πληθωρισμό για τον Φεβρουάριο μεταξύ 1,7 και 1,8% τον Ιανουάριο, ο μέσος πληθωρισμός εξακολουθούσε να βρίσκεται στο 1,7%.

«Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει ήδη μια νέα φάση αβεβαιότητας, γεγονός που έχει πυροδοτήσει τις εικασίες για αύξηση των επιτοκίων», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο απότομης αύξησης του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. «Η έκταση της απότομης αύξησης θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια της σύγκρουσης», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν στους Financial Times.

Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι η νέα άνοδος του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών, όπου αυξήθηκε από 3,2% σε 3,4%. Η ενέργεια, από την άλλη πλευρά, έγινε 3,2% φθηνότερη σε ετήσια βάση, μετά από μείωση 4,0% τον Ιανουάριο.

«Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας τείνουν πάντως να ασκούν πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Λέιν, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της ευρωζώνης.

Ο Λέιν αναφέρθηκε σε προηγούμενες αναλύσεις των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής στην Φρανκφούρτη. Σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις, ένας παρατεταμένος πόλεμος θα οδηγούσε σε «σημαντική αύξηση» του πληθωρισμού στην ενέργεια και σε «απότομη μείωση» της οικονομικής παραγωγής σε περίπτωση που υπάρξει διαρκής μείωση των προμηθειών υδρογονανθράκων από την περιοχή του Κόλπου.

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν όμως για ένα «ενεργειακό σοκ» ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, στην αγορά του Άμστερνταμ.

Πόσο θα επηρεαστεί η ανάπτυξη

Πρόσφατη ανάλυση της ΕΚΤ αναφέρει ότι μια διαρκής αύξηση των τιμών του πετρελαίου αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και να περιορίσει την ανάπτυξη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Προηγουμένως, οι οικονομολόγοι των τραπεζών είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή που θα διαρκούσε εβδομάδες ή και μήνες θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά τις τιμές καταναλωτή.

«Σε ένα τέτοιο σενάριο κινδύνου, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα αυξανόταν κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, από το τρέχον 1,7% σε σχεδόν 3%», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, Γιέργκ Κράμερ. «Αυτό θα αποτελούσε μια αισθητή απώλεια αγοραστικής δύναμης για τους καταναλωτές».

Η ΕΚΤ τείνει βέβαια να παραβλέπει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις που σχετίζονται με τις τιμές της ενέργειας. Αυτό ισχύει όμως, εφόσον δεν επηρεάζονται οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και ο δεν προκαλούνται δευτερογενείς επιπτώσεις -δηλαδή, εφόσον δεν καθιστά ακριβότερα και άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Τι θα γίνει με τα επιτόκια

Η νομισματική πολιτική έχει επίσης σημαντική χρονική υστέρηση και θεωρείται σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική έναντι των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των τιμών. Προς το παρόν, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό που βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες.

Οι αγορές αναμένουν ότι το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στο 2%, δεν θα αλλάξει για ολόκληρο το έτος.