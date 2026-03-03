ΕΛΣΤΑΤ:-Στο-7,7%-υποχώρησε-το-ποσοστό-της-ανεργίας-στην-Ελλάδα-τον-Ιανουάριο

Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,5% από 11,8% τον Ιανουάριο 2025 και στους άνδρες σε 5,4% από 8,1%.

Στο 7,7% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,8% τον Ιανουάριο 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 7,9% τον Δεκέμβριο 2025. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 369.146 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 92.711 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 (20,1%) και μείωση κατά 3.907 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (1%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,5% από 11,8% τον Ιανουάριο 2025 και στους άνδρες σε 5,4% από 8,1%. Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 16% από 21,2% τον Ιανουάριο πέρυσι και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 7,3% από 9,1%.

Σύμφωνα, επίσης, με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.401.737 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 128.154 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 (3%) και αύξηση κατά 23.997 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (0,5%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.962.943, σημειώνοντας μείωση κατά 63.799 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 (2,1%) και μείωση κατά 23.108 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (0,8%).