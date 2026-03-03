Εντατικοί-έλεγχοι-στην-αγορά-καυσίμων,-ανησυχία-για-νέες-ανατιμήσεις-στα-τρόφιμα

Πώς σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς στο - τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Στάση αναμονής με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή τηρεί τα τελευταία 24ωρα η ελληνική οικονομία, σταθμίζοντας κάθε λεπτό τις εξελίξεις που σημειώνονται μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης. Παράγοντες, δε, της αγοράς εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την επόμενη μέρα, εξηγώντας πως το μέγεθος των επιπτώσεων θα κριθεί από τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων.

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά καυσίμων

Ήδη από το περασμένο Σάββατο, ημέρα έναρξης του νέου γύρου ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει προχωρήσει σε άμεση και εντατική παρέμβαση στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των τιμών βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους στα πρατήρια σε όλη τη χώρα.

Μέχρι και την Κυριακή, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 200 έλεγχοι, ενώ από χθες Δευτέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, οι έλεγχοι εντείνονται περαιτέρω με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα. Μπροστά δε σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον, η Αρχή καθιστά σαφές ότι πως οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, στοχευμένοι και αυστηροί, αλλά και πως δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή κερδοσκοπίας, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των καταναλωτών.

Προβληματισμός για νέο γύρο ανατιμήσεων στα τρόφιμα

Με τα ελληνικά νοικοκυριά να βιώνουν μεγάλη οικονομική κόπωση τα τελευταία χρόνια, κάθε νέα πολεμική σύρραξη μεταφράζεται αυτόματα σε κίνδυνο νέου γύρου ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Η ανησυχία παραμένει μεγάλη, ιδίως για τις τιμές των τροφίμων που έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα και εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυρήνα των ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου κατά 2,6% τον Δεκέμβριο, με τον δείκτη τροφίμων να αυξάνεται κατά 4,5% αποτελώντας την κινητήρια δύναμη πίσω από την αύξηση των τιμών.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο ενεργειακής αναταραχής, γεγονός που δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστες τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. «Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για νέο γύρο ανατιμήσεων στα τρόφιμα εάν ο πόλεμος διαρκέσει 3-4 εβδομάδες», σχολιάζει, μιλώντας στο - ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολος Πεταλάς.

Ο ίδιος εκτιμά πως η κατάσταση κρίνεται ελεγχόμενη, εάν οι συγκρούσεις δεν έχουν μεγάλη διάρκεια, ωστόσο εκφράζει τον προβληματισμό του εάν αυτές ξεπεράσουν τις τέσσερις εβδομάδες. «Από εκεί και πέρα θα δούμε…», σημειώνει με νόημα.

«Σε μια μέρα το πετρέλαιο πήγε στα 80 δολάρια. Εάν ο πόλεμος κρατήσει τρεις εβδομάδες θα πάει στα 100 δολάρια, εάν κρατήσει τρεις μήνες θα πάει στα 140 δολάρια», εξηγεί από την πλευρά του στο - ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υποστηρίζοντας και ο ίδιος πως η διάρκεια της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή θα κρίνει και το μέγεθος των επιπτώσεων στην ελληνική αγορά.

«Το πετρέλαιο επηρεάζει τα πάντα, όλοι το γνωρίζουμε. Σήμερα υπολογίζουμε ότι θα έχουμε αύξηση πληθωρισμού 1%, εάν ο πόλεμος κρατήσει τρεις μήνες, θα έχουμε αύξηση τρεις μονάδες…», προσθέτει ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και συμπληρώνει με νόημα «εάν κρατήσει πολύ ο πόλεμος επηρεάζει τα πάντα. Εάν έχει διάρκεια, θα το καταλάβουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ…».

«Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως απότοκο της αντίδρασης των αγορών θα επιβαρύνει άμεσα τις οδικές, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μεταφορές, το κόστος παραγωγής και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως σε τρόφιμα και ενέργεια», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης. Ήδη από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της και πριν το νέο γύρο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η νέα Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει προαναγγείλει στοχευμένες παρεμβάσεις στο πεδίο των τιμών. Μένει να φανεί, εάν κάποιες από αυτές θα κριθεί απαραίτητο να επιταχυνθούν λόγω των εξελίξεων.