Επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν για τη Μέση Ανατολή
Η επικοινωνία έρχεται στη σκιά των επιθέσεων drones στην Κύπρο, αλλά και στον απόηχο της κατάπλευσης ελληνικών φρεγατών και μαχητικών στη μεγαλόνησο
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε από την Άγκυρα.
Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, ο κ. Φιντάν συνομίλησε και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον πρόεδρο του ιρακινού Κουρδιστάν.
Η επικοινωνία έρχεται στη σκιά των επιθέσεων drones στην Κύπρο, αλλά και στον απόηχο της κατάπλευσης ελληνικών φρεγατών και μαχητικών στη μεγαλόνησο. Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.
