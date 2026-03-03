Ευρωαγορές:-Σε-«βαθύ-κόκκινο»-οι-δείκτες-καθώς-εντείνεται-η-σύγκρουση-στη-Μέση-Ανατολή

Με ισχυρή πτώση ξεκίνησαν την Τρίτη 3/3 τις διαπραγματεύσεις οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επιβαρύνει το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 2,55%, στις 607,76 μονάδες επεκτείνοντας τις σημαντικές απώλειες της Δευτέρας, όταν είχε κλείσει με πτώση 1,6%. Όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνταν σε αρνητικό έδαφος, με τον γερμανικό DAX και τον ιταλικό FTSE MIB να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: -3,22% στις 23.880,22 μονάδες

Βρετανικός FTSE: -2,22% στις 10.543,10 μονάδες

Γαλλικός CAC: -2,37% στις 8.195,42 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: -3,58% στις 17.243,22 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: -3,64% στις 44.595,50 μονάδες.

Το πρωί της Τρίτης καταγράφηκαν πιέσεις σε όλους τους κλάδους: οι τραπεζικές μετοχές σημείωναν πτώση 2,7%, οι ασφαλιστικές 3,3% και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας 2,4%. Ακόμη και ο δείκτης Stoxx Aerospace and Defense, που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης, υποχωρούσε κατά 1%, παρά το θετικό κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης.

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν υπό πίεση καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι δύο drones έπληξαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ.

Το κλίμα «risk-off» κυριαρχεί στις αγορές, με τον χρυσό — που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας — να καταγράφει άνοδο. Οι διεθνείς μετοχικές αγορές συνεχίζουν να πιέζονται, με τα αμερικανικά futures και τις ασιατικές αγορές να κινούνται πτωτικά την Τρίτη.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν επίσης ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν μπορεί να διαταράξει ενεργειακές υποδομές και να αυξήσει τις τιμές καυσίμων, εντείνοντας τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ — η σημαντικότερη θαλάσσια δίοδος παγκοσμίως για τη μεταφορά αργού πετρελαίου — έχουν κλείσει και ότι το Ιράν θα βυθίσει πλοία που θα επιχειρήσουν να διέλθουν.

Η σύγκρουση εισέρχεται πλέον στην τέταρτη ημέρα της χωρίς σαφή προοπτική αποκλιμάκωσης. Τη Δευτέρα, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την αποστολή επιπλέον δυνάμεων στην περιοχή, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να παραταθεί «πολύ περισσότερο».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σε αποκλιμάκωση της έντασης, σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» από όλες τις πλευρές και στην προστασία των αμάχων.