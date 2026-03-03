Η-Βρετανία-εξετάζει-την-αποστολή-του-αντιτορπιλικού-hms-duncan-στην-Κύπρο

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει στην Κύπρο το αντιτορπιλικό HMS Duncan, προκειμένου να συμβάλει στην άμυνα βάσης της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) από ενδεχόμενες επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ανάπτυξη του HMS Duncan, αντιτορπιλικού τύπου 45, το οποίο διαθέτει δυνατότητα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας διαθέτει έξι αντιτορπιλικά τύπου 45, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την αεροπορική άμυνα. Ωστόσο, τον Ιανουάριο, ο υπουργός Άμυνας Βέρνον Κόουκερ επιβεβαίωσε ότι μόνο τρία από αυτά είναι επιχειρησιακά. Σύμφωνα με αναφορές, μόνο το HMS Duncan, βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν πλω ανοικτά των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τα άλλα δύο είναι αγκυροβολημένα στο Πόρτσμουθ.

Η εφημερίδα The Times αναφέρει ότι το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει την αποστολή του πλοίου στην περιοχή, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως σημειώνεται, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, είχε συνάντηση το πρωί της Τρίτης με αντικείμενο τη συζήτηση της πιθανής ανάπτυξης του HMS Duncan στην ανατολική Μεσόγειο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση Ελλάδας και Γαλλίας να αποστείλουν συνολικά τρεις φρεγάτες για την υπεράσπιση της Κύπρου, όπου βρίσκονται δύο βρετανικές βάσεις, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το Λονδίνο.

Πάντως, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, «τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη», με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Έχουμε αναπτύξει «σημαντικό επίπεδο αμυντικής ικανότητας» στην Κύπρο, λέει η Βρετανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναπτύξει «σημαντικό επίπεδο αμυντικής ικανότητας» στην Κύπρο, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, που επικαλείται το BBC.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να στείλει πολεμικό πλοίο για να βοηθήσει στην προστασία της βρετανικής αεροπορικής βάσης που βρίσκεται στο νησί, ο εκπρόσωπος είπε ότι «δεν θα μπει σε εικασίες σχετικά με κινήσεις δυνάμεων ή συγκεκριμένες επιχειρήσεις για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας».

Η Ντάουνινγκ Στριτ εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σε αυτό το στάδιο, με τον εκπρόσωπο να προσθέτει: «Νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στα μέσα και τις δυνατότητες που έχουμε αναπτύξει αμυντικά στην περιοχή. Αυτά περιλαμβάνουν συστήματα ραντάρ, αεράμυνα και αεροσκάφη F-35. Πρόκειται για σημαντικό επίπεδο αμυντικής ικανότητας για τις βάσεις μας στην Κύπρο».

«Εξετάζουμε συνεχώς την προστασία των δυνάμεών μας. Δεν θα παρέχουμε συνεχή ενημέρωση για τις ακριβείς κινήσεις των δυνάμεων, αλλά το Υπουργείο Άμυνας θα παρέχει ενημερώσεις όταν οι δυνάμεις μας έχουν αναλάβει σημαντικές αμυντικές ενέργειες» συμπλήρωσε.