    Tuesday, March 3
    Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από Λάρνακα έως τις 6/3

    Η αεροπορική εταιρία Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από την Λάρνακα έως τις 6 Μαρτίου, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο γερμανικός όμιλος.

    Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί από αεροσκάφη της Lufthansa και ο εναέριος χώρος της Κύπρου.

    Οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν είτε να αλλάξουν χωρίς κόστος την κράτησή τους είτε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

