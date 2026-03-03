Η-lufthansa-αναστέλλει-τις-πτήσεις-προς-και-από-Λάρνακα-έως-τις-6/3

Η αεροπορική εταιρία Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από την Λάρνακα έως τις 6 Μαρτίου, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο γερμανικός όμιλος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί από αεροσκάφη της Lufthansa και ο εναέριος χώρος της Κύπρου.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν είτε να αλλάξουν χωρίς κόστος την κράτησή τους είτε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.