Θεόδωρος-Μητράκος-(ΤτΕ):-Τα-στεγαστικά-δάνεια-μπορούν-να-φθάσουν-στα-3-δισ.-το-2026

Στην εκτίμηση ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι παρέμβασης για τα επιτόκια στην Ελλάδα και στην ΕΕ καθώς αυτά «σταθεροποιήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα», προχώρησε ο Θεόδωρος Μητράκος, Διευθυντής-Σύμβουλος και πρώην Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στο πλαίσιο της Prodexpo North 2026, ο κ. Μητράκος σημείωσε επίσης ότι τα στεγαστικά δάνεια από 1,4 δισ. ευρώ το 2024 έφτασαν τα 2,1 δισ. ευρώ το 2025, ενώ εκτίμησε πως μπορούν να φτάσουν φέτος τα 3 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, εξέφρασε ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πιθανή επίδρασή τους στα νοικοκυριά και στην αγορά ακινήτων.