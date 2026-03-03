ΙΟΒΕ:-Βελτίωση-του-δείκτη-οικονομικού-κλίματος-τον-Φεβρουάριο,-ήπια-ενίσχυση-της-καταναλωτικής-εμπιστοσύνης

Στις 107,7 μονάδες ανήλθε τον Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ, από 105,4 μονάδες τον Ιανουάριο.

Στις 107,7 μονάδες ανήλθε τον Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ, από 105,4 μονάδες τον Ιανουάριο, με τη βελτίωση να προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Στις κατασκευές, ως προς τα ιδιωτικά έργα συνεχίζεται η ανοδική πορεία, με τον σχετικό δείκτη να φτάνει εκ νέου σε μια από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά, ενώ στο λιανικό εμπόριο σημειώνεται σημαντική βελτίωση λόγω κυρίως της χειμερινής περιόδου των εκπτώσεων. Στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς τομείς, στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες οι προσδοκίες καταγράφουν ηπιότερες μεταβολές.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνουν λιγότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ενισχύεται και η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές. Οι ήδη έντονες αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος, όμως, πλέον οξύνονται με δραματικό τρόπο, κατόπιν των πολύ πρόσφατων επιθέσεων στο Ιράν και οι πολεμικές και άλλες εξελίξεις είναι απρόβλεπτες.

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, η επίπτωσή τους στο εγχώριο οικονομικό κλίμα κατά το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από τη χρονική και γεωγραφική έκταση της νέας παγκόσμιας κρίσης και ειδικότερα από το αν θα διαφανεί σύντομα σύγκλιση προς μια λύση. Οι δίαυλοι δυνητικής επίδρασης στην ελληνική οικονομία είναι πολλοί, από έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και πρόκληση πληθωριστικών πιέσεων που θα μπορούσαν να πιέσουν περαιτέρω τα νοικοκυριά, έως διαταραχή του διεθνούς εμπορίου και των αγορών κεφαλαίου που θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρήσεις και περισσότερο τις εξωστρεφείς.

Αναλυτικότερα:

➢ στη Βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε ήπια.

➢ στις Κατασκευές, οι ήπια θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση παρέμειναν αμετάβλητες.

➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται σημαντικά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται έντονα.

➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκαν αντίστοιχα, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της βελτιώθηκαν οριακά.

➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, ενισχύθηκαν ήπια οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ υποχώρησε οριακά η πρόθεση για αποταμίευση.