Κρίση-στη-Μέση-Ανατολή:-Μεταφέρεται-στην-Κάρπαθο-συστοιχία-patriot

Συστοιχία Patriot στο νησί της Καρπάθου αναπτύσσει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προληπτικής ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας της χώρας στη σκιά της αναταραχής που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra FDI «Κίμων» απέπλευσε για την Κύπρο με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Συνεπικουρείται από τη φρεγάτα Ψαρά και τέσσερα F-16, που έχουν ήδη σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Οι δυο φρεγάτες θα καταπλεύσουν στη Μεγαλόνησο την Τετάρτη.

Ο Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις 11 το πρωί. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, και μετά θα γίνουν δηλώσεις.

Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ για τη βοήθεια στην Κύπρο: Είμαστε δύο κράτη, αλλά ένα έθνος

«Η Ελλάδα ενεργοποίησε όλο το πλέγμα των συμμαχιών που έχει και βεβαίως με την Κύπρο. Είμαστε δύο κράτη, αλλά ένα έθνος. Σε μια τέτοια στιγμή η Ελλάδα έχει την εθνική της αυτοπεποίθηση, γιατί έχει την καλύτερη αμυντική ικανότητα που είχε ποτέ. Τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα έκανε δύο πράγματα. Διεθνείς συμμαχίες και ενίσχυσε πάρα πολύ την αμυντική της ικανότητα. Αυτό της επιτρέπει, διαθέτοντας ένα από τα ισχυρότερα πολεμικά πλοία της περιοχής, και ένα από τα ισχυρότερα αντιαεροπορικά συστήματα που φέρει η μια φρεγάτα, συν τα δύο ζεύγη των F-16 που είναι αναβαθμισμένα, να παρέχει μια ομπρέλα στην Κύπρο, δηλαδή σε ένα τμήμα του ελληνικού έθνους», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Στοιχεία για το αντιαεροπορικό σύστημα

Το σύστημα PATRIOT είναι Αμερικανικής κατασκευής και εντάχθηκε στην ΠΑ το 2003.

Είναι κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς (HSAM) με εμβέλεια ραντάρ έρευνας 170 χλμ. και μέγιστο βεληνεκές εμπλοκής 150 χλμ.

Αποτελείται από:

το Κέντρο Συντονισμού και Πληροφοριών (ICC)

το Ραντάρ (Radar Set)

το Σταθμό Ελέγχου Εμπλοκής (ECS) και

τους Σταθμούς Εκτόξευσης (Launching Stations).

Η Μονάδα πυρός ελέγχει μέχρι 16 σταθμούς εκτόξευσης, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν και να επιχειρήσουν σε αποστάσεις μέχρι 30 χλμ από το σταθμό εμπλοκής, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη κάλυψη περιοχής.

Έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής 9 στόχων (Τακτικοί, Βαλλιστικοί, Cruise πύραυλοι και αεροσκάφη).

Το κάθε Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών ελέγχει και συντονίζει μέχρι 6 ECS, και διασυνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου.

Η ΠΑ διαθέτει 2 Κέντρα Συντονισμού-Πληροφοριών και 6 Σταθμούς Ελέγχου Εμπλοκής με 6 Σταθμούς εκτόξευσης το καθένα.

Χαρακτηριστικά Ραντάρ AN/MPQ-65 Radar Set

Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON

Περιγραφή: Ραντάρ έρευνας και εγκλωβισμού στόχων και καθοδήγησης βλήματος

Τύπος: PHASED ARRAY

Κάλυψη: 120°

Μέγιστη Εμβέλεια: 170 χλμ

Χαρακτηριστικά Εκτοξευτήρα M-901 Launching Station

Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON

Περιγραφή: Τετραπλός εκτοξευτήρας Α/Α βλημάτων

Τύποι Βλημάτων MIM-104D GEM (Guidance Enhanced Missile) MIM-104B SOJC (Stand-Off Jammer Counter) MIM-104A Επιδόσεις: Μέγιστη Ταχύτητα: 3+ Mach Επιτάχυνση: 30 g Μέγιστο ύψος εμπλοκής: 24 χλμ Μέγιστη εμβέλεια: 160 χλμ Βάρος Κεφαλής: 90 κιλά



