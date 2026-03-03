Κρίση-στη-Μέση-Ανατολή:-«Υπάρχει-επάρκεια-εφοδιασμού»-διαβεβαιώνει-το-ΥΠΕΝ

Σύσκεψη για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χωρίς πρόβλημα εφοδιασμού παραμένει προς το παρόν η Ελλάδα, παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τη σημερινή ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επιβεβαιώθηκε, «στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού», με την κυβέρνηση να τονίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων της κρίσης στην ελληνική αγορά ενέργειας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού όσο και σε επίπεδο τιμών.

Διαβάστε ακόμα – Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, θα στηρίξουμε τους πολίτες αν χρειαστεί

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Συγκαλέσαμε σήμερα σύσκεψη με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, με τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα διαθέτει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε περίπου 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών, δηλαδή περίπου τρεις μήνες κάλυψης των εσωτερικών αναγκών ακόμη και σε περίπτωση πλήρους διακοπής εισαγωγών. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα δύο μεγάλα διυλιστήρια, η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY, τα οποία καλύπτουν την εγχώρια αγορά αλλά ταυτόχρονα εξάγουν σημαντικό μέρος της παραγωγής τους.

Διαβάστε ακόμα – Πετρέλαιο: «Φωτιά» στις τιμές βάζει η Μέση Ανατολή – «Εκτοξεύεται» πάνω από 7% το Brent

Σε ενδεχόμενο σοβαρής διαταραχής, μέρος των εξαγωγών θα μπορούσε να ανακατευθυνθεί προς την εσωτερική κατανάλωση, περιορίζοντας τον κίνδυνο ελλείψεων. Το βασικό ρίσκο, επομένως, είναι πρωτίστως τιμολογιακό — μέσω πιθανής ανόδου του Brent — και λιγότερο εφοδιαστικό.

Στο φυσικό αέριο, η χώρα δεν διαθέτει υπόγεια αποθήκη, γεγονός που περιορίζει το μακροχρόνιο «μαξιλάρι» αποθεμάτων. Ωστόσο, το σύστημα έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Η Ελλάδα τροφοδοτείται μέσω του Trans Adriatic Pipeline από το Αζερμπαϊτζάν, ενώ σημαντικό μέρος της ζήτησης καλύπτεται από LNG μέσω της Ρεβυθούσα και του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Η απουσία υπόγειας αποθήκευσης σημαίνει ότι η ασφάλεια εφοδιασμού βασίζεται στη συνεχή ροή εισαγωγών και στη διαφοροποίηση πηγών. Σε περίπτωση έντονης διαταραχής στις διεθνείς αγορές LNG, η πίεση θα εκδηλωθεί πρωτίστως στις τιμές και δευτερευόντως στη διαθεσιμότητα.