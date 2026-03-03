Κυπαρίσσης (Optima): Στο 30% των κερδών το μέρισμα – Στόχος για πάνω από 195 εκατ. καθαρά κέρδη

Ελαφρώς υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων της αγοράς κινήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Optima Bank για τη χρήση 2025. Οι στόχοι για το 2026. Το μήνυμα της διοίκησης.

Ελαφρώς υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων της αγοράς κινήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Optima Bank για τη χρήση 2025, φτάνοντας τα 170 εκατ. ευρώ, έναντι εκτίμησης για 166,4 εκατ. ευρώ και καθοδήγησης για άνω των 160 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα κατέγραψε αύξηση των ενήμερων δανείων κατά 690 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, με τις εκταμιεύσεις στα 1,252 δισ. ευρώ. Έτσι, έφτασε σε καθαρή πιστωτική επέκταση 1,46 δισ. ευρώ φέτος με δανειακό χαρτοφυλάκιο στα 5,118 δισ. ευρώ. Από τα δάνεια αυτά, ποσό 1,184 δισ. είναι δάνεια του retail segment της τράπεζας και τα υπόλοιπα corporate. Να σημειωθεί πως η Optima είχε θέσει στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ περίπου, ήτοι προς τα 4,6 δισ. ευρώ σε υπόλοιπο ενήμερων δανείων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα 56,6 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, έναντι 52,2 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2025. Τα καθαρά έσοδα από τόκους προερχόμενα από την πιστωτική επέκταση ενισχύθηκαν κατά 4,5 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, στη βάση των μεγαλύτερων χορηγήσεων. Αντίστοιχα, αύξηση καταγράφηκε στα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων κατά 1,8 εκατ. ευρώ περίπου. Περιορίστηκαν ελαφρώς η ώθηση που έλαβε η τράπεζα από τη εναπόθεση ρευστότητας στην κεντρική τράπεζα και την διατραπεζική αγορά. Ελαφρώς υψηλότερη η πίεση από τις καταθέσεις στα 14,5 εκατ. ευρώ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε στο 3,17% έναντι 3,22% στο τρίτο τρίμηνο. Η διοίκηση, εκτιμά πως το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μπορεί να προσεγγίσει το 3% μέχρι τα τέλη του έτους, κυρίως λόγω των spreads των δανείων, όχι λόγω Euribor.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες της τράπεζας ενισχύθηκαν περαιτέρω, στα 21,6 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο (από 14,7 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο), με βασικό μοχλό ανάπτυξης το asset management και brokerage, τα οποία έφτασαν στα 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Optima, Δημήτρη Κυπαρρίση οι προμήθειες του τελευταίου τριμήνου του 2025 επηρεάστηκαν, από προμήθειες που συνδέονται με τα δάνεια του RRF, τα οποία βρίσκονται στη γραμμή δανείων και αντιστοιχούν σε περίπου 2 εκατ. ευρώ. Όπως συμπλήρωσε, οι προμήθειες αυτού του είδους θα έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα για όσο διάστημα υπάρχει το RRF, τουλάχιστον για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026.

Όσον αφορά τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, ο. κ. Κυπαρρίσης ανέφερε πως η τράπεζα κατέγραψε ισχυρή αύξηση στη γραμμή αμοιβαίων. «Πιστεύω ότι αυτό είναι βιώσιμο, καθώς η Optima Asset Management έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται κεφάλαια με μεγαλύτερη επιτυχία και να επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα από το benchmark που θέτουμε».

Πλέον, η διοίκηση της τράπεζας καθοδηγεί για καθαρά κέρδη άνω των 195 εκατ. ευρώ για το 2025, με ROTE στο 24% περίπου, που ως επί το πλείστον ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις μερίδας αναλυτών. Αναμένεται επίσης περαιτέρω ενίσχυση του υπόλοιπου δανείων και των καταθέσεων κατά 1,1 και 1,4 δισ. ευρώ περίπου, αντιστοίχως.

Ως προς το κόστος κινδύνου το οποίο ενισχύθηκε περαιτέρω στο τέταρτο τρίμηνο στις 79 μονάδες βάσης, έναντι 41 μονάδων βάσης στο τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας στις 56 μονάδες βάσης το 2025. Όπως ανέφερε ο κ. Κυπαρρίσης, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, δεδομένης της κερδοφορίας, αποφασίσαμε να αυξήσουμε τατο δείκτη κάλυψης για NPEs στο 48%, ο οποίος μαζί με τις εξασφαλίσεις, οδηγεί το συνολικό δείκτης κάλυψης στο 148%, γεγονός που μας κάνει να νιώθουμε πολύ σίγουροι».

Η Optima αναμένει κόστος κινδύνου στις 55 μονάδες βάσης, με δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα σε επίπεδα χαμηλότερα του 30%.

Όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ο. Κυπαρρίσης ανέφερε πως «ο διάλογος SREP με την Τράπεζα της Ελλάδας δεν έχει ολοκληρωθεί, παρόλο που έχουμε μια θετική οπτική. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για την Optima Bank. Μπορείτε να έχετε κατά νου ότι βλέπουμε ότι θα έχει θετική επίδραση στις κεφαλαιακές μας απαιτήσεις και με την οριστικοποίηση της συζήτησης, θα προχωρήσουμε με τις κεφαλαιακές δράσεις του 2026». Ο CEO της Optima διεκρίνησε πως δεν αναμένεται, μεταξύ αυτών, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παρά μόνο ομολογιακή έκδοση.

Η διοίκηση έκανε γνωστό πως η τράπεζα θα συνεχίζει να διανέμει μέρισμα το οποίο υπολογίζεται στο 30% των καθαρών κερδών.