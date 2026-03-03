Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων – Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο

Συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου.

Στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Καταρχάς, ευχαριστώ, κ. πρόεδρε, που ανταποκριθήκατε γι’ αυτή τη συνάντηση, για να υπάρχει μία κατ’ ιδίαν ενημέρωση για τις πολύ κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία, δυστυχώς, φαίνεται να δοκιμάζεται από έναν ακόμα διευρυμένο πόλεμο.

Θα ήθελα, καταρχάς, δημόσια να πω ότι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται, πρώτα και πάνω απ’ όλα, στην προστασία αλλά και στον ασφαλή επαναπατρισμό των πολλών χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε διάφορα κράτη του Κόλπου. Έχει γίνει ήδη μία πολύ σοβαρή δουλειά προετοιμασίας, αλλά, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, έως ότου ανοίξουν οι εναέριοι χώροι για να μπορέσουν να δρομολογηθούν πτήσεις, η απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη.

Προφανώς, η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών μας, καθώς έχουμε πολλά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και το υπουργείο Ναυτιλίας έχει κάνει όλες τις σχετικές κινήσεις.

Και βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κύπρου για να παράσχει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο.

Από εκεί και πέρα, παρακολουθούμε με πολλή προσοχή τις εξελίξεις. Προφανώς, όλοι επιδιώκουμε και επιθυμούμε μία γρήγορη αποκλιμάκωση, γνωρίζοντας ιστορικά ότι κάθε φορά που είχαμε διευρυμένες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είχαμε πολύ δυσάρεστες και γεωπολιτικές επιπτώσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις και προφανώς και οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία».

Με τη σειρά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε στον πρωθυπουργό πως: «Πριν από λίγο επικοινώνησα τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να του εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μου. Πήρα την πρωτοβουλία να συναντηθούμε και μαζί, κ. πρωθυπουργέ, για να με ενημερώσετε για την προετοιμασία που κάνει η χώρα μας σε επίπεδο ασφάλειας αλλά και πιθανών γεωπολιτικών, οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων μετά την εμπόλεμη κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, στη Μέση Ανατολή.

Η χώρα μας σταθερά είναι πυλώνας ασφάλειας, πυλώνας σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου στην ευρύτερη περιοχή. Γι’ αυτό θέση μου είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού, και ειδικότερα του κυπριακού ελληνισμού, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη, και ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν.

Πρέπει, άλλωστε, διότι είμαστε η «φωνή» της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή, να πάρουμε και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει μια κοινή στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις και νέες επικίνδυνες συνθήκες αστάθειας για τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Τέλος, πραγματικά πρέπει να δώσουμε μια πολύ μεγάλη προσοχή στους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες που σήμερα έχουν εμπλακεί στην αντιπαράθεση αυτή, είναι πάρα πολλοί, και θα ήθελα και γι’ αυτό να μας ενημερώσετε για να έχουμε μια πλήρη άποψη».

Σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου, υπήρξε πλήρης ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη στον κ. Ανδρουλάκη, σε πολύ καλό κλίμα «όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις». «Άλλωστε αυτό επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Αντίστοιχα, πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως «στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ΕΕ, για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, και ότι πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου καθώς και στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα.

Ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή».

