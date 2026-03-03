Μνημόνιο-συνεργασίας-Επιτροπής-Ανταγωνισμού-και-Ενιαίας-Αρχής-Δημοσίων-Συμβάσεων

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο Ανεξάρτητων Αρχών.

Υπογράφηκε, στις 26 Φεβρουαρίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), από την Πρόεδρο της Αρχής κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κα Άϊριν (Ειρήνη) Σάρπ.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο Ανεξάρτητων Αρχών, ιδίως στους τομείς της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης κοινών δράσεων και εργαλείων, καθώς και του συντονισμού σε ζητήματα εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού και του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόληψης και του εντοπισμού πρακτικών νόθευσης διαγωνιστικών διαδικασιών, η διασφάλιση της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη θεσμική σύμπραξη δύο ανεξάρτητων αρχών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων συμβάσεων και της αγοράς.