    Μπακογιάννη-στον-ΣΚΑΪ:-Η-Ελλάδα-δεν-πρόκειται-να-εμπλακεί-στον-πόλεμο-–-Υποχρέωσή-μας-να-υποστηρίξουμε-την-Κύπρο
    Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο – Υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε την Κύπρο

    Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο – Υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε την Κύπρο

    Πολιτική 1 Min Read

    «Πιστεύω πως το Ιράν θα κάνει μια σοβαρή πρόταση διαπραγματεύσεων», εκτίμησε η κ. Μπακογιάννη ενώ επέκρινε και τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου

