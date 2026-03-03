Μπλε-Κέδρος:-Οικονομική-και-Διοικητική-διευθύντρια-η-Αικατερίνη-Ουρανία-Μουτζουρέλλη

Η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κ. Αικατερίνη Ουρανία Μουτζουρέλλη την 1η Μαρτίου 2026 αναλαμβάνει τη θέση της Οικονομικής και Διοικητικής Διευθύντριας.

Η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κ. Αικατερίνη Ουρανία Μουτζουρέλλη την 1η Μαρτίου 2026 αναλαμβάνει τη θέση της Οικονομικής και Διοικητικής Διευθύντριας μετά την αποχώρηση του κ. Μιχάλη Πετρόπουλου από την αντίστοιχη θέση.

Η κ. Μουτζουρέλλη είναι κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Α’ Τάξης και διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών σε ανάλογες θέσεις, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.