Οι-Αμερικανοί-εξαγωγείς-lng-«τρέχουν»-να-εκμεταλλευτούν-το-άλμα-50%-στις-τιμές-λόγω-του-πολέμου-στο-Ιράν

Οι αμερικανικές εταιρείες υγροποιημένου φυσικού αερίου σπεύδουν να αξιοποιήσουν την εκρηκτική άνοδο των τιμών σε Ευρώπη και Ασία, που προκλήθηκε από τη σύγκρουση με το Ιράν και την απώλεια προμηθειών από το Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές LNG παγκοσμίως.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times oι Venture Global και Cheniere Energy, δύο από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG των ΗΠΑ, επιδιώκουν να αυξήσουν τους όγκους παραγωγής από τις εγκαταστάσεις τους στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, ενώ ταυτόχρονα επισπεύδουν την ενεργοποίηση πρόσθετης δυναμικότητας.

Από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ιαπωνία, οι καταναλωτές προετοιμάζονται για ενδεχόμενες ελλείψεις.

Την ίδια ώρα, έμποροι και αγοραστές αμερικανικού LNG ανακατευθύνουν φορτία προς τις αγορές με τις υψηλότερες τιμές, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν το ράλι.

Η απώλεια του Κατάρ και ο φόβος νέας κρίσης

Η κρίση πυροδοτήθηκε όταν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος οδήγησε στο κλείσιμο του εργοστασίου υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan της QatarEnergy, το οποίο παράγει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το εύρος των ζημιών ούτε το πότε θα επανεκκινήσει η παραγωγή.

Επιπλέον, φορτία LNG από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέρχονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη επιχείρησε να κλείσει ως απάντηση στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη απουσία του καταριανού LNG θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα σοβαρή ενεργειακή κρίση, μόλις τέσσερα χρόνια μετά το σοκ που προκάλεσε στην Ευρώπη η διακοπή των ρωσικών ροών φυσικού αερίου.

Άλμα τιμών σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο

Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έκλεισαν αυξημένες κατά 39%, στα 44,51 ευρώ ανά μεγαβατώρα — το υψηλότερο επίπεδο περίπου ενός έτους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι τιμές εκτινάχθηκαν κατά 45%, στις 113,79 πένες ανά θερμική μονάδα.

Αντίθετα, στις ΗΠΑ οι τιμές αυξήθηκαν μόλις 3,5%, στα 2,96 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το κίνητρο για εξαγωγές.

Οι μετοχές της Venture Global κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 20% σε μία ημέρα, ενώ της Cheniere Energy ενισχύθηκαν κατά 5,6%, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε αυξημένα κέρδη από τις υψηλές τιμές spot.

Τα όρια της αμερικανικής προσφοράς

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν το Κατάρ και την Αυστραλία ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο το 2023, με εξαγωγές άνω των 100 εκατ. μετρικών τόνων το 2024. Παρά το γεγονός ότι νέα έργα βρίσκονται υπό κατασκευή, θα χρειαστούν μήνες ή και χρόνια για να τεθούν πλήρως σε λειτουργία.

Η μονάδα Golden Pass στο Τέξας, με τη στήριξη της ExxonMobil και της QatarEnergy, αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή εντός εβδομάδων, ωστόσο θα απαιτηθούν μήνες για να φτάσει στη μέγιστη δυναμικότητα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα ένα παρατεταμένο έλλειμμα προμηθειών από τη Μέση Ανατολή. «Τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια του καταριανού LNG», σημειώνουν αναλυτές της αγοράς, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής οι τιμές θα μπορούσαν να προσεγγίσουν εκ νέου τα ιστορικά υψηλά του 2022.

Παρά το γεγονός ότι η ευελιξία των αμερικανικών συμβολαίων επιτρέπει την ανακατεύθυνση φορτίων σε περιόδους κρίσης, η διαθέσιμη πλεονάζουσα δυναμικότητα παραμένει περιορισμένη.

Το συμπέρασμα της αγοράς είναι σαφές: οι Αμερικανοί εξαγωγείς θα επωφεληθούν βραχυπρόθεσμα από το άλμα των τιμών, όμως σε περίπτωση παρατεταμένης γεωπολιτικής έντασης, το παγκόσμιο σύστημα εφοδιασμού φυσικού αερίου θα δοκιμαστεί εκ νέου — με την Ευρώπη να βρίσκεται και πάλι στην πρώτη γραμμή της πίεσης.