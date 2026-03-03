Οι-ισχυροί-«μνηστήρες»-για-την-αξιοποίηση-του-πρώην-βασιλικού-κτήματος-Τατοΐου

AKTOR-Εξάρχου, Dimand-Ανδριόπουλος, ΕΚΤΕΡ-Σίψας, Hellenic Properties-Αρώνες και Γ. Μυτιληναίος-Elia έδωσαν το παρών στην αρχική φάση. Τα επόμενα βήματα.

Ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα και ονόματα από τους χώρους των υποδομών, κατασκευών, ανάπτυξης ακινήτων με έμφαση και τις αναπλάσεις χώρων, αλλά και τον ευρύτερο τομέα της αναψυχής όπως και την γεωργοκτηνοτροφία ή τον χώρο των ιπποφορβείων προσέλκυσε ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου. Χτες, έληξε η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον διαγωνισμό που «έτρεξε» το Υπερταμείο, με την παραχώρηση, διάρκειας τουλάχιστον 65 ετών, να αφορά στην αξιοποίηση 24 ιστορικών κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου, με στόχο τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας και ήπιας ανάπτυξης. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας και ξενοδοχείων, εστιατορίων, θερμοκηπίου και οινοποιείου.

Τα πέντε (5) επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου ήταν οι ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΕΚΤΕΡ, Dimand, Elia Corporation, Reina Hellenic Properties Capital Partners. Το έργο επιδιώκει τον συνδυασμό της τουριστικής ανάδειξης με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αναγέννηση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος.

Όπως προκύπτει, ανάμεσα στους διεκδικητές είναι ο όμιλος AKTOR (μέσω της AKTOR Παραχωρήσεις), ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα του τομέα υποδομών με πλήθος δραστηριοτήτων σε παραχωρήσεις, αξιοποίηση ακινήτων – φιλοξενία, κατασκευές, facility management, ενέργεια κ.α., υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου, που φαίνεται να έχει «απλώσει δίχτυα» σε μια ευρεία επιχειρηματικά γκάμα. Η Dimand, υπό τον Δ. Ανδριόπουλο, αποτελεί ένα μεγάλο όνομα στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων και είναι γνωστή για την παρουσία της σε αναπλάσεις κτηρίων αλλά και ευρύτερων περιοχών, έχοντας δηλώσει «παρών» σε σημαντικά projects σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη κ.α.. Η ΕΚΤΕΡ, υπό τον Αθ. Σίψα, είναι μια δυνατή κατασκευαστική εταιρεία που ετοιμάζεται για την άνοδό της στους ισχυρούς, με εστίαση σε κτηριακές υποδομές αλλά και real estate – τουρισμό, όπως και σε ΣΔΙΤ.

Στις άλλες δύο «συμμετοχές» συμπεριλαμβάνονται η Hellenic Properties, του Ερρίκου Αρρώνες, γνωστή επίσης για τις σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα (γραφεία, ξενοδοχεία, οικιστικά κ.α.) που είχε προϊδεάσει για την κάθοδό της στον διαγωνισμό (είναι σε συνεργασία με την γνωστή Ergon Foods) αλλά και η Elia Corporation, με έδρα τις Αχαρνές και δράση σε κατασκευές, γεωργοκτηνοτροφία, ιπποφορβεία, εκμετάλλευση ακινήτων κ.α. και συνδέεται με τον γνωστό επιχειρηματία Ιωάννη Μυτιληναίο, γνωστό και από την παρουσία του στο «κοντινό» Tatoi Club.

Κατά συνέπεια, έχουμε να κάνουμε με ισχυρούς «παίκτες» της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής οι οποίοι με την παρουσία τους σε αυτήν την αρχική φάση του διαγωνισμού επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες του Υπερταμείου για «δυνατό ενδιαφέρον και ανταγωνισμό». Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α’ φάση διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους. Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου ανέλαβε την ωρίμαση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ως Διενεργούσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ειδικότερα, η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης. Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα. H διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα ανέρχεται τουλάχιστον σε εξήντα πέντε (65) έτη. Η ακριβής διάρκεια και η περίμετρος της παραχώρησης θα εξειδικευθούν κατά τη Β Φάση του διαγωνισμού.

Όπως παλιότερα έχει αναφερθεί, η αποκατάσταση και ανάπλαση του πρώην Βασιλικού Κτήματος στο Τατόι αποτελεί έργο εθνικής σημασίας, που προστατεύει τον ιστορικό πυρήνα του και τον αποδίδει στο κοινό, μετατρέποντάς το σε σύγχρονο, επισκέψιμο πολιτιστικό πάρκο που συνδυάζει την ιστορική μνήμη με τη φύση και τη δημόσια χρήση.

Από το σύνολο των 40 κτηρίων που περιλαμβάνει το κτήμα, μεταξύ των οποίων και η πρώην βασιλική κατοικία, παραχωρούνται για αξιοποίηση τα 24 τα οποία βρίσκονται εντός του Ιστορικού Τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, με εμβαδόν από 30 τ.μ. έως 930 τ.μ.. Η συνολική δόμηση σήμερα στο κτήμα ανέρχεται σε περίπου 15.000 τ.μ., εκ των οποίων 6.400 τ.μ. αφορούν τα κτίρια που θα παραχωρηθούν.