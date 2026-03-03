Οι-μεγάλες-εκπλήξεις-της-Εθνικής-Τράπεζας-προς-την-αγορά

Οι εκτιμήσεις της αγοράς για τη δυναμική της κερδοφορίας στην επόμενη τριετία είχαν διαμορφωθεί σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα έναντι του business plan της διοίκησης.

Υψηλότερα στις προτιμήσεις αναλυτών και διαχειριστών αναμένεται να αναρριχηθεί η Εθνική Τράπεζα, καθώς οι εκτιμήσεις της αγοράς για τη δυναμική της κερδοφορίας στην επόμενη τριετία είχαν διαμορφωθεί σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα έναντι του business plan που παρουσίασε η διοίκηση της τράπεζας. Εξ ου και η μετοχή δεν τοποθετήθηκε από επενδυτικό οίκο ή εγχώρια χρηματιστηριακή στις κορυφαίες επιλογές του έτους, σηματοδοτώντας περισσότερο ένα contrarian bet.

Συντηρητικό το consensus…

Την ίδια στιγμή, η Εθνική εκκινεί από μια υψηλότερη βάση, καθώς οι επιδόσεις της κατά την περσινή χρήση υπερέβησαν τις εκτιμήσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με την άριστη δομή του ισολογισμού της, τη διατηρήσιμη παραγωγή οργανικής κερδοφορίας και την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια δημουργούν τις βάσεις ενός ουσιαστικού re – rating.

Το consensus τοποθετούσε τον πήχη για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 1,36 ευρώ για το 2025, με την τράπεζα να φτάνει στα 1,38 ευρώ και να καθοδηγεί για 1,4 ευρώ φέτος, προτού ξεπεράσει 1,7 ευρώ το 2028. Αντίστοιχα, σε επίπεδο απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ROTE, η Εθνική έκλεισε το 2025 στο 15,5% (στο 14,3% το consensus) και καθοδηγεί για 15% φέτος και 17% το 2028. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών για την επόμενη τριετία βρίσκεται στο 14,2% – 14,7% – 15% για 2026 – 2028, αισθητά χαμηλότερα δηλαδή από τους στόχους που θέτει η διοίκηση.

Η τράπεζα συνεχίζει να ποντάρει στη φθηνή καταθετική της βάση (μόλις στο 15,8% οι προθεσμιακές), στο υψηλό καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (276 μονάδες βάσης) και στην υψηλή πλεονάζουσα ρευστότητα (στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώνονταν σε 5 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της καθαρής διατραπεζικής θέσης) που συνεχίζει, έστω και ηπιότερα, να της αποφέρει τόκους.

Θεμέλιο στο «story» της ΕΤΕ αποτελεί το πλαίσιο ανταμοιβής των μετοχών. Η Εθνική διαθέτει έναν από τους υψηλότερους πανευρωπαϊκά δείκτες CET1 – στο 18,8% το 2025, που αντιπροσωπεύει πλεόνασμα 480 μονάδων βάσης έναντι του εσωτερικού στόχου της τράπεζας, στο 14%. Μερίδα αναλυτών ανέμενε payout στο 70% από τα κέρδη χρήσης 2025, με τη συνολική επιβράβευση των μετόχων στα 792 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της τράπεζας διέψευσε θετικά την αγορά, κινητοποιώντας ακόμη μεγαλύτερες δυνάμεις, φέρνοντας το συνολικό payout στο 86% (payout και ανάλωση capital buffer) πλέον, με συνολική διανομή – «μαμούθ» ύψους 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 0,5 εκατ. ευρώ λαμβάνουν τη μορφή μετρητών και 0,2 δισ. buyback, το οποίο θα ενισχυθεί από πρόσθετη διάθεση 300 εκατ. ευρώ.

Υψηλές και βιώσιμες διανομές, «αφήνει χώρο» για εξαγορές

Η διοίκηση της Εθνικής καθοδηγεί για ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου στην τριετία (620 μονάδες βάσης περίπου) που θα στηρίξει την πιστωτική επέκταση (αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού – RWAs), η οποία θα ενισχυθεί κατά 10 δισ. ευρώ έως το 2028, οδηγώντας σε δείκτη CET1 άνω του 25%, pro forma.

Λαμβάνοντας υπόψη υψηλότερες και βιώσιμες διανομές μερισμάτων, συμπληρωμένες από επαναγορές ιδίων μετοχών, καθώς και την ταχύτερη απόσβεση των επιπέδων των οριστικών και εκκαθαρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (το DTC θα φτάσει σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% σε CET1 από 41% το 2025), ο δείκτης CET1 θα φτάσει σε επίπεδα χαμηλότερα του 16% έως τα τέλη του 2028. Επιπλέον, στρατηγική της τράπεζας είναι να αυξάνει σταθερά το cash payout στο μέλλον, χρησιμοποιώντας τις επαναγορές ιδίων ως πρόσθετο εργαλείο επιβράβευσης των μετόχων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα capital buffers θα παραμείνουν σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του εσωτερικού στόχου της τράπεζας, προσφέροντας έτσι μιας στρατηγική ευελιξία για άλλες κινήσεις (international syndicated desk, επιστροφές κεφαλαίου, re – performing assets, Μ&Αs και συνέργειες) που να δημιουργούν αξία.

Η τράπεζα προχώρησε παράλληλα στην έκδοση ομολόγου AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ στις αρχές του περασμένου μήνα, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τον, ήδη υψηλό, συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που φτάνει στο 21,5% στα τέλη χρήσης 2025 και πλέον στο 22,7% σε pro forma βάση για το AT1, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί. Η διοίκηση ανέφερε στα αποτελέσματα πως η έξοδος μέσω AT1 ήρθε ως απόρροια των ευνοϊκών αξιολογήσεων και yields. Από την άλλη, η αγορά ερμηνεύει την παραπάνω εξέλιξη ως προάγγελο εξελίξεων, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που αποσκοπεί στη σταδιακή διαμόρφωση ενός «deal-ready capital stack», περισσότερο δηλαδή ως προετοιμασία ισολογισμού και λιγότερο ως απάντηση σε υφιστάμενες κεφαλαιακές ανάγκες.

Αποκλιμακώνονται οι επενδύσεις σε τεχνολογία

Η εμπροσθοβαρής κίνηση της Εθνικής να τρέξει επενδύσεις σε IT την προηγούμενη τριετία (άνω του 1 δισ. ευρώ), της προσφέρει επίσης μεγάλη ευελιξία κινήσεων έναντι άλλων. Αναλυτές ανέμεναν διατήρηση των υψηλών επενδύσεων σε τεχνολογία, τη στιγμή που διοίκηση καθοδηγεί πλέον για αποκλιμάκωση σε επίπεδα χαμηλότερα των 500 εκατ. ευρώ στην τριετία, τη στιγμή που ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του core banking έως το 2026.

Η διοίκηση συνδέει τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν με διαρθρωτική βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και σταθεροποίηση του δείκτη κόστους προς έσοδα σε επίπεδα περί το 36% (34,1% το 2025), μέσω σημαντικής μείωσης του κόστους ανά συναλλαγή, επιτάχυνσης του time – to – market νέων προϊόντων και εκτεταμένης απομείωσης legacy εφαρμογών, στοιχείο που τοποθετεί την τράπεζα σε προχωρημένο στάδιο ψηφιακού μετασχηματισμού έναντι άλλων εγχώριων τραπεζών.