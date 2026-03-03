Οι-Φρουροί-της-Επανάστασης-ανέλαβαν-την-ευθύνη-για-το-χτύπημα-σε-τάνκερ-που-φλέγεται-στα-Στενά-του-Ορμούζ

Σοβαρή κλιμάκωση της έντασης στη ναυσιπλοΐα του Περσικού Κόλπου καταγράφεται μετά την επίθεση σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν τάνκερ που κατά τους ίδιους, συνδέεται με αμερικανικά συμφέροντα, στο πλαίσιο αντιποίνων για τις επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IRGC, το τάνκερ , το οποίο κατονομάζεται ως «Athe Nova», εξακολουθεί να καίγεται αφού επλήγη από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Με σημαία Ονδούρας

Το Reuters επισημαίνει ότι πιθανότατα πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου «Athe Nova», με σημαία Ονδούρας.

Στην ανακοίνωση των Φρουρών αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «Το τάνκερ “ATHE NOVA”, ένα από τα αμερικανικά συμμαχικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να καίγεται μετά από επίθεση με δύο drones».

Πάντως, οι IRGC δεν δηλώνουν ρητά ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν ιρανικά, αν και το περιστατικό περιλαμβάνεται στην έκθεσή τους για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Δύο ναυτιλιακές πηγές επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το τάνκερ ακινητοποιήθηκε στα Στενά του Ορμούζ μετά από πλήγμα από δύο drones, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση των κινδύνων για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες πληροφορίες για:

– την κατάσταση του πληρώματος

– την έκταση των ζημιών

– πιθανή ρύπανση

Περίοδος αυξημένου κινδύνου στον Περσικό Κόλπο

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο ήδη αυξημένου κινδύνου στον Περσικό Κόλπο, με τη ναυτιλιακή κοινότητα να παρακολουθεί στενά:

– τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ

– τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου

– τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τέτοιου τύπου επιθέσεις ενισχύουν περαιτέρω την ανοδική πίεση στους ναύλους δεξαμενόπλοιων και αυξάνουν το operational risk για πλοιοκτήτες και ναυλωτές.