ΟΠΑΠ 2025: Πίσω από το ρεκόρ κρύβεται η πίεση στην κερδοφορία

Τα αποτελέσματα χρήσης 2025 του ΟΠΑΠ έχουν δύο πρόσωπα. Το πρώτο, εκείνο που παρουσιάζεται εμπρός, έχει λάμψη: νέο ιστορικό ρεκόρ στα καθαρά έσοδα (GGR), εντυπωσιακή ανάπτυξη του διαδικτυακού καζίνο, ισχυρή ταμειακή θέση. Το δεύτερο πρόσωπο, που διαβάζεται στα νούμερα, αποκαλύπτει μια εταιρεία που «τρέχει» για να μείνει στο ίδιο σημείο, με λειτουργικά έξοδα να εκτινάσσονται και κέρδη σε πτώση για δεύτερη φορά.

Ρεκόρ εσόδων, αλλά τα κέρδη υποχωρούν

Τα GGR του 2025 διαμορφώθηκαν στα €2,408 εκατ., αυξημένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση — αδιαμφισβήτητα ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, αυτή η επίδοση δεν μετέφρασε σε αντίστοιχη αύξηση κερδών. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €483,4 εκατ., μειωμένα κατά 0,5% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν ανέλθει στα €485,8 εκατ. Η εικόνα γίνεται εντονότερα ανησυχητική όταν κανείς εξετάσει το δ’ τρίμηνο ξεχωριστά: τα καθαρά κέρδη του τελευταίου τριμήνου υποχώρησαν κατά 16,2% σε ετήσια βάση, στα €122,2 εκατ. έναντι €145,8 εκατ. πέρσι.

Ακόμη και η εικόνα σε «επαναλαμβανόμενη βάση» — δηλαδή αφαιρουμένων των έκτακτων κονδυλίων — δεν εντυπωσιάζει: τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έτους ανήλθαν σε €496,1 εκατ., καταγράφοντας οριακή άνοδο μόλις 0,9%.

Τα έξοδα γαλοπούλα εκτός ελέγχου

Το κεντρικό πρόβλημα εντοπίζεται με σαφήνεια στα λειτουργικά έξοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €488,4 εκατ. έναντι €425,9 εκατ. το 2024 — ρυθμός τριπλάσιος από εκείνον των εσόδων. Μόνο στο δ’ τρίμηνο, η αύξηση αγγίζει το 33,4%, με τη διοίκηση να επικαλείται τη «στρατηγική της ψηφιακής μετάβασης».

Ειδικότερα, τα έξοδα μισθοδοσίας εκτινάχθηκαν κατά 14,4% στα €119,3 εκατ. (από €104,3 εκατ. το 2024), με τους μισθούς και ημερομίσθια να αυξάνονται κατά 17,3%. Τα έξοδα διαφήμισης και προβολής αυξήθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση στα €156,5 εκατ., με τη δαπάνη διαφήμισης να εκτοξεύεται κατά 10,3% — και στο δ’ τρίμηνο να σημειώνει εκπληκτική άνοδο 48,3%, εν μέρει λόγω του κόστους rebranding στην Allwyn.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι και το κόστος πληροφορικής, που αυξήθηκε κατά 24,5% στα €54,1 εκατ. — ένδειξη ότι η ψηφιακή στρατηγική έχει σημαντικό τίμημα, το οποίο δεν έχει ακόμη αποδώσει ανάλογα κέρδη.

Το EBITDA δεν κρύβει την πίεση

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν οριακά κατά 0,9% στα €824,6 εκατ., από €832,0 εκατ. το 2024. Το περιθώριο EBITDA συμπιέστηκε στο 34,2% από 36,2% πέρυσι. Πρόκειται για αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι ο Όμιλος δεν μπορεί να μετατρέψει αποτελεσματικά την αύξηση των εσόδων του σε κερδοφορία. Στο δ’ τρίμηνο η εικόνα ήταν ακόμη χειρότερη, με τα EBITDA να υποχωρούν κατά 13,5% σε ετήσια βάση.

Ο αθλητικός στοιχηματισμός φρενάρει

Από την ανάλυση των GGR ανά κατηγορία παιχνιδιού, αξίζει να επισημανθεί η υποτονική εικόνα του αθλητικού στοιχηματισμού, παραδοσιακά της κινητήριας δύναμης του ΟΠΑΠ. Στο δ’ τρίμηνο 2025, τα GGR του στοιχηματισμού μειώθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα από αποτελέσματα αγώνων ευνοϊκά για τους παίκτες. Σε ετήσια βάση, ο κλάδος ενισχύθηκε μόλις κατά 1,4%, χαμηλότερα από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας. Παράλληλα, τα αριθμολαχεία στο δ’ τρίμηνο σημείωσαν πτώση 2,6% και τα σκρατς-λαχεία 4,9%.

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός: ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Κάτι που διαφεύγει της προσοχής στα headline νούμερα είναι η εκρηκτική αύξηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, οι οποίες εκτινάχθηκαν από €44,5 εκατ. στο τέλος του 2024 σε €432,4 εκατ. στο τέλος του 2025 — αύξηση σχεδόν δεκαπλάσια. Αυτή οφείλεται εν μέρει στην αναταξινόμηση μακροπρόθεσμου δανεισμού (λήξεις που πλησιάζουν) και στη χρηματοδότηση της εξαγοράς του υπόλοιπου 15,51% της Stoiximan έναντι €201,5 εκατ. Η ταμειακή θέση παραμένει ισχυρή με €767 εκατ. σε διαθέσιμα, αλλά η πίεση στον ισολογισμό είναι εμφανής.

Η σκιά της Allwyn

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιαν Κάρας χαρακτήρισε «ιδιαίτερα επιτυχημένο» το έτος 2025 και ανακοίνωσε την επικείμενη συγχώνευση με την Allwyn, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο β’ τρίμηνο του 2026. Η συναλλαγή θα φέρει στους μετόχους επιπλέον €0,80 ανά μετοχή, επιπλέον των €1,30 που ήδη εισπράχθηκαν εντός του 2025.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση σε έναν μεγαλύτερο όμιλο, το κόστος rebranding σε Allwyn Hellas και οι αβεβαιότητες που συνοδεύουν πάντα τέτοιες στρατηγικές κινήσεις, αποτελούν μεταβλητές που οι μέτοχοι και οι αναλυτές δεν μπορούν να αγνοούν.

Συνοψίζοντας, ο ΟΠΑΠ παρουσιάζει τα αποτελέσματα χρήσης 2025 ως ιστορία επιτυχίας. Τα νούμερα λένε μια πιο σύνθετη ιστορία: μια εταιρεία που επενδύει επιθετικά στο μέλλον, πληρώνοντας αυτήν την επένδυση με συρρίκνωση της τρέχουσας κερδοφορίας. Αν η στρατηγική αποδώσει, η απόφαση θα δικαιωθεί. Αν όχι, τα ερωτήματα για τον έλεγχο του κόστους θα γίνουν δυσανάλογα δυνατά.