Παγκόσμιο-σοκ-στις-αγορές:-Ράλι-στην-ενέργεια,-ξεπούλημα-στις-μετοχές

Σε τρελούς ρυθμούς τρέχουν οι αγορές, με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να προκαλεί σοκ στην ενέργεια, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για πληθωριστική κρίση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ράλι του πετρελαίου διευρύνεται, με αποτέλεσμα το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) το αμερικανικό αργό να σημειώνει άνοδο της τάξης του 8% αγγίζοντας σχεδόν τα 77 δολάρια και το Brent να κάνει «άλμα» μεγαλύτερο του 8% στα 84,20 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, τα ολλανδικά futures φυσικού αερίου διευρύνουν και σήμερα τα κέρδη τους με άνοδο 37,060% και την τιμή να «παίζει» στα 61 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Σημειώνεται ότι χθες (2/3) τα ολλανδικά futures έκαναν ράλι σχεδόν 35%, μετά την είδηση ότι η QatarEnergy ανέστειλε την παραγωγή LNG αφότου ιρανικά drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις Ras Laffan και Mesaieed, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Η διακοπή αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης, περιορίζοντας την παγκόσμια προσφορά και εντείνοντας τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές πηγές.

Στα «κόκκινα» μέταλλα και ευρωαγορές

Παρά το κλίμα γεωπολιτικής έντασης, ο χρυσός κινείται πτωτικά, καθώς η ενδυνάμωση του δολαρίου σε συνδυασμό με τις αυξημένες εκτιμήσεις για διατήρηση ή και άνοδο των επιτοκίων μειώνουν την ελκυστικότητά του ως επενδυτικού καταφυγίου.

Έτσι, ο χρυσός σημειώνει αυτήν την ώρα απώλειες 0,82% στα 5.267,40 δολάρια κα το ασήμι να κατρακυλάει κατά 7,14% στα 82,555 δολάρια.

Την ίδια ώρα, στις ευρωπαϊκές αγορές η κάθοδος συνεχίζεται, με τον Stoxx 600 να χάνει 3,09% στις 604,34 μονάδες, ενώ όλοι οι βασικοί δείκτες κινούνται επίσης στα «κόκκινα».

Πιο αναλυτικά, ο βρετανικός FTSE σημειώνει απώλειες 2,60% στις 10.501 μονάδες, ο γαλλικός CAC χάνει 2,86% στις 8.153,84 μονάδες και ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 3,88% στις 23.718,22 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο ιταλικός ΜΙΒ κατρακυλάει κατά 4,14% στις 44.334,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κάνει βουτιά 4,42% στις 17.094,41 μονάδες.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο ΓΔ διολισθαίνει κατά 5,27% στις 2.085,01 μονάδες.

Εν τω μεταξύ, τα futures στη Wall Street προμηνύουν νέα διόρθωση, με τον S&P 500 και τον Nasdaq 100 να κινούνται χαμηλότερα κατά 1,5%-2%.

Πιέσεις στα ομόλογα – Φόβοι για στασιμοπληθωρισμό

Η εκτίναξη των τιμών στην ενέργεια ενισχύει άμεσα τους φόβους για ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των διετών γερμανικών κρατικών ομολόγων διαμορφώνονται στο 2,16%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο σε διάστημα δύο ημερών των τελευταίων δέκα μηνών.

Οι αγορές πλέον ενσωματώνουν στις εκτιμήσεις τους μια μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους — τη στιγμή που πριν από την έναρξη της σύγκρουσης προεξοφλούσαν μειώσεις.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου οι προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων έχουν περιοριστεί αισθητά.

Ανεβαίνουν τα futures ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιαπωνία

Τη Δευτέρα (2/3) η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στα συμβόλαια που αφορούν παραδόσεις στο Τόκιο το οικονομικό έτος 2026 και διακινούνται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας αυξήθηκε κατά 11%, φτάνοντας τα 13,58 γιεν ανά κιλοβατώρα (0,087 $/kW/h).

Μάλιστα – όπως σημειώνει το - – οι τιμές χονδρικής για τα futures στο Τόκιο φέτος ενδέχεται να αυξηθούν κατά 24%, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 15,6 γιεν/kWh ($0,10/kWh) ενώ μια «διαρκής και σοβαρή διαταραχη» της εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας, θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές στα 19,6 γιεν/kWh ($0,12/kWh).

