Παπαθανάσης:-Δημιουργία-πολυχώρου-πολιτιστικής-κληρονομιάς-στα-Γρεβενά,-2,5-εκατ.-ευρώ

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, εντάχθηκε η δημιουργία πολυχώρου λαογραφικής έκθεσης και πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Γρεβενών, μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, αφορά στην κατασκευή κτηρίου τεσσάρων επιπέδων συνολικής επιφάνειας 714,6 τ.μ, στο κέντρο της πόλης, με στόχο την δημιουργία ενός οργανωμένου και βιώσιμου πλαισίου για τη συστηματική συλλογή, τεκμηρίωση, προβολή και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, ενισχύοντας έμπρακτα την τοπική ταυτότητα και προσφέροντας, παράλληλα, στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη και αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με τον τόπο.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η πράξη φέρει αμιγώς κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία δημόσιας πολιτιστικής υποδομής σε ακίνητο που παραχωρήθηκε με ρητό σκοπό την εξυπηρέτηση πολιτιστικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Δικαιούχος της πράξης ορίστηκε ο Δήμος Γρεβενών.