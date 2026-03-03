Πληθωρισμός:-Σκαρφάλωσε-στο-3%-τον-Φεβρουάριο-στην-Ελλάδα

Ανοδικές τάσεις κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο καταλαμβάνοντας την 5η θέση με τον υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, στο 3% από 2,9% τον Ιανουάριο. Υψηλότερα σε σχέση με τον πρώτο μήνα του 2026 κινήθηκε ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην ευρωζώνη καθώς από 1,7% ανέβηκε στο 1,9%, παραμένοντας κάτω από το στόχο του 2%.

Στη χώρα μας, ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα στο 4,1% όπως και τον Ιανουάριο. Ανοδικές τάσεις συνέχισε να καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών, με τις τιμές να αυξάνονται στο 4,2% από 4,1% τον Ιανουάριο. Αρνητικό ήταν το πρόσημο στην ενέργεια όπου ωστόσο καταγράφηκε μικρότερη μείωση 3,5% έναντι -4,4% τον Ιανουάριο.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο κλάδος των υπηρεσιών ήταν αυτός που είχε μεγαλύτερη επίδραση στην πορεία των τιμών καθώς καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις κατά 3,4% (από 3,2% τον Ιανουάριο). Αμετάβλητος στο 2,6% παρέμεινε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό ενώ περιορίστηκε η μείωση στον τομέα της ενέργειας, -3,2% έναντι υποχώρησης 4% τον Ιανουάριο.