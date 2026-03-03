Πληθωρισμός Φεβρουαρίου: Άνοδος 3% για τον εναρμονισμένο δείκτη – Έκρηξη ανατιμήσεων 11,8% στα μη τυποποιημένα τρόφιμα

Οριακή επιτάχυνση του εναρμονισμένου πληθωρισμού τον Ιανουάριο, ο οποίος κινείται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που κατέγραψε άνοδο τιμών 1,9%. Μεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα και υπηρεσίες. Η ενέργεια συγκρατούσε τις τιμές με μείωση του σχετικού δείκτη κατά 3,5% και μεγάλο άγνωστο «Χ» την πορεία του λόγω της σύγκρουσης στη Μ. Αναντολή.

Άνοδο κατά 3% κατέγραψε ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Εurostat.

Στην Ευρωζώνη η άνοδος τιμών ήταν 1,9% έναντι ανόδου κατά 1,7% τον Ιανουάριο.

Ο δείκτης τιμών καταγράφει την κατάσταση στην αγορά λίγο πριν ξεσπάσει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, η οποία πλέον εντείνει τους φόβους για νέα έκρηξη τιμών με επίκεντρο την αγορά καυσίμων. Η κυβέρνηση έχει εντείνει από το προηγούμενο Σάββατο τους ελέγχους στην αγορά και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, εκτιμώντας ότι προς το παρόν είναι ελεγχόμενη, αλλά και δηλώνοντας έτοιμη να λάβει μέτρα αν χρειαστεί.

Τις ανησυχίες για έκρηξη του πληθωρισμού επιτείνουν όχι μόνο η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου Brent (στα 80-82 δολάρια το βαρέλι από 70-72 δολάρια την εβδομάδα που πέρασε), αλλά και η αλματώδης άνοδος των τιμών φυσικού αερίου TTF, από τα περίπου 32 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα, στα 43,30 ευρώ τη Δευτέρα, ενώ με το άνοιγμα της αγοράς την Τρίτη έφτασε να κινείται έντονα ανοδικά στα 55 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα -πλησιάζοντας ενδοσυνεδριακά και στα 60 ευρώ τις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσης- με ημερήσια άνοδο της τάξεως του 27%.

Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ανησυχίες για έξαρση του εισαγόμενου και του εθνικού πληθωρισμού, καθώς οι τιμές αυτές επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, την βιομηχανία, το εμπόριο και τις μεταφορές, απειλώντας με ντόμινο ανατιμήσεων το προσεχές διάστημα, στο βαθμό που οι πιέσεις αυτές μετακυληθούν στις τελικές τιμές καταναλωτή.

Η κυβέρνηση από το προηγούμενο Σάββατο έχει ανακοινώσει εντατικούς ελέγχους στην αγορά και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, εκτιμώντας ότι προς το παρόν είναι ελεγχόμενη, αλλά και δηλώνοντας έτοιμη να λάβει μέτρα αν χρειαστεί.

Κλειδί η ενέργεια

Οι ανατιμήσεις ανά κλάδο για στην Ελλάδα δείχνουν πως η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από τον κλάδο τροφίμων και ιδιαίτερα από τα μη τυποποιημένα τρόφιμα με άνοδο τιμών 11,8% τον Φεβρουάριο, έναντι ανόδου κατά 4,6% στην Ευρωζώνη. Συνολικά ο δείκτης τροφίμων, αλκοόλ και καπνού αυξήθηκε στην Ελλάδα το Φεβρουάριο κατά 4,1% έναντι 2,6% στην Ευρωζώνη.

Πιο ισχυρή είναι η άνοδος στην Ελλάδα και των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών: κατά 1,7% έναντι ανόδου 0,7% στην ευρωζώνη.

Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη δείχνουν πως η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από τον κλάδο των υπηρεσιών με άνοδο τιμών 3,4% τον Φεβρουάριο (έναντι 3,2% τον Ιανουάριο), όταν στην Ελλάδα η άνοδος και πάλι ήταν ταχύτερη κατά 4,2% το Φεβρουάριο.

Το σημείο κλειδί στα στοιχεία του εναρμονισμένου δείκτη είναι ο κλάδος ενέργειας: οι τιμές αποκλιμακώθηκαν και το Φεβρουάριο: κατά 3,5% στην Ελλάδα (έναντι 3,2% μείωσης τον Ιανουάριο) και κατά 3,2% στην Ευρωζώνη, (έναντι μείωσης δείκτη κατά 4% τον Ιανουάριο). Ο λόγος για μία τάση η οποία – δυστυχώς – σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και αν δεν υπάρξει μια εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη στο πολεμικό τοπίο – θα ανατραπεί, προκαλώντας πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις.